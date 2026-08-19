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Destekçileri, Alparslan Kuytul'un bindirildiği aracın önüne yattı

Destekçileri, Alparslan Kuytul'un bindirildiği aracın önüne yattı Haber Videosunu İzle
Destekçileri, Alparslan Kuytul'un bindirildiği aracın önüne yattı
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Adana'da Furkan Vakfı'na düzenlenen şafak operasyonunda Kurucu Başkan Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul gözaltına alındı. Gözaltı sırasında polis aracının hareket etmesini engellemek isteyen Kuytul'un destekçileri aracın önüne yatarken, yaşanan gerginliğe Özel Harekat polisleri müdahale etti.

  • Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, şafak vakti Furkan Vakfı'na operasyon düzenleyerek Kurucu Başkan Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul'u gözaltına aldı.
  • Gözaltına alınan Kuytul çifti ve vakıf üyeleri, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
  • Alparslan Kuytul'un destekçileri, bindirildiği polis aracının önüne yatarak hareketini engellemeye çalıştı; Özel Harekat polisleri müdahale ederek aracın geçişini sağladı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şafak vakti Furkan Vakfı'na yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenledi. Vakfın Kurucu Başkanı Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul evlerinde yapılan aramanın ardından gözaltına alındı.

Sabahın erken saatlerinde başlatılan operasyon kapsamında Alparslan Kuytul'un ikamet ettiği evin önüne çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Evde yapılan arama ve incelemelerin ardından Alparslan Kuytul ile eşi Semra Kuytul polis ekiplerince gözaltına alındı.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİLER

Gözaltına alınan Kuytul çifti ve vakıf üyeleri, alınan geniş güvenlik önlemleri altında sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Adana Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Buradaki işlemlerinin ve sağlık raporlarının tamamlanmasının ardından şüpheliler, sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

DESTEKÇİLERİ ARACIN ÖNÜNE YATTI

Gözaltı işlemi sırasında Alparslan Kuytul'un destekçileri sokaklarda toplandı. Kuytul'un bindirildiği polis aracının hareket etmesini engellemek isteyen gruptakilerden bazıları aracın önüne yattı. Yaşanan gerginlik üzerine bölgede önlem alan Özel Harekat polisleri devreye girerek grubun araca müdahale etmesini engelledi ve destekçileri uzaklaştırarak polis aracının geçişini sağladı.

Kaynak: Haberler.com
Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul gözaltına alındı

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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıDeniz SORAN:

yazıktır günahtırtır kendimden olmayan herkese yapılan bu zulüm

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