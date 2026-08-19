Maç sonucu rezil görüntü! Yorumu size bırakıyoruz

Fenerbahçe'nin Lyon ile oynadığı karşılaşmanın ardından Kadıköy'deki Yoğurtçu Parkı ve çevresinde ortaya çıkan görüntüler dikkat çekti. Maç günü yapılan kutlamaların ardından çok sayıda meşale, plastik şişe ve çeşitli atıklar yere bırakılırken, temizlik görevlileri gece boyunca bölgeyi temizlemek için yoğun çaba harcadı. Benzer görüntülerin hemen her maç akşamı yaşandığı belirtiliyor.

EĞLENCE BİTTİ, GERİYE ÇÖPLER KALDI

Fenerbahçe maçlarında taraftarların yoğun olarak toplandığı noktalardan biri olan Yoğurtçu Parkı ve çevresi, Lyon karşılaşmasının ardından çok sayıda atıkla doldu.

Maç günü yapılan kutlamalarda kullanılan meşalelerin yanı sıra plastik şişeler ve çeşitli çöplerin çöp kutuları yerine doğrudan yere bırakıldığı görüldü. Parkın yürüyüş alanlarında ve ağaç diplerinde biriken atıklar kötü bir görüntü ortaya çıkardı.

HER MAÇ AKŞAMI AYNI MANZARA

Bölgede benzer görüntülerin hemen her maç akşamında yaşandığı belirtilirken, taraftarların kutlamaların ardından çöplerini yere bırakması temizlik görevlilerine de ekstra yük getiriyor.

Gece saatlerinde çalışmalara başlayan temizlik görevlileri, Yoğurtçu Parkı ve çevresine yayılan atıkları tek tek topladı. Görevliler, geride bırakılan meşale ve çöpleri temizlemek için uzun süre uğraştı.

Maç günlerinin coşkusu sona erdikten sonra geriye kalan bu görüntüler, kutlama kadar çevre temizliğine de özen gösterilmesi gerektiğini bir kez daha ortaya koydu.