Rusya, Alman subayların ses kaydını yayınladı

Rusya, üst düzey Alman hava kuvvetleri subaylarına ait görüşmelerin ses kayıtlarını ele geçirdi. Subayların, Ukrayna'ya destek konusunda görüşmesinin yansıdığı kayıtlarda, Almanya üretimi Taurus füzelerinin Kırım Yarımadası'ndaki Rusya'ya ait köprüyü imha edip edemeyeceğini konuştuğu ortaya çıktı. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Alman hava kuvvetleri subayları arasında Ukrayna'ya destek konusunda yapılan görüşmelerin ses kaydının Rusya'da yayınlanmasına ilişkin olayın hızla aydınlatılacağını söyleyerek olayı "çok ciddi bir konu" olarak nitelendirdi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz

"ÇOK CİDDİ BİR KONU"

Alman Haber Ajansı DPA'nın haberine göre Scholz, Vatikan'da yaptığı açıklamada, ses kayıtlarının yayınlanmasını "çok ciddi bir konu" olarak değerlendirdi. Scholz, bir gazetecinin bunun dış politikada sorun olup olmayacağına ilişkin sorusuna ise "İşte bu yüzden bu konu artık çok dikkatli, çok yoğun ve çok hızlı bir şekilde aydınlatılıyor. Bu da gerekli." yanıtını verdi.

Almanya üretimi Taurus füzesi

RUS BASINI ALMAN SUBAYLARIN 30 DAKİKALIK SES KAYDINI YAYINLADI

Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, Alman subaylarının 30 dakikalık ses kaydını yayınlamıştı. Ses kaydında üst düzey Alman Hava Kuvvetleri mensuplarının Taurus füzelerinin Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım Yarımadası'na inşa ettiği köprüyü teknik olarak imha edip edemeyeceğini konuştuğu belirtiliyor. Kayıtta Kiev yönetiminin talep ettiği Taurus füzelerinin Ukrayna'ya teslimi konusunda siyasi iradeden izin çıkmadığının yer aldığı kaydedildi.

Almanya üretimi Taurus füzesi

SES KAYDININ YER ALDIĞI GÖRÜŞMEYE ALMAN HAVA KUVVETLERİ KOMUTANI DA KATILMIŞ

Söz konusu ses kaydının yer aldığı görüşmeye Alman Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Ingo Gerhartz'ın de katıldığı ve görüşmenin Alman Savunma Bakanı Boris Pistorius'a bilgi verme amaçlı yapıldığı belirtiliyor.

Kırım Köprüsü

ALMANYA: TÜM TEDBİRLER ALINDI

Almanya Savunma Bakanlığı da söz konusu ses kaydının ele nasıl geçirildiğini araştırdığı ve Almanya Askeri İstihbarat Teşkilatının (MAD) bu yönde gerekli tüm tedbirleri aldığı aktarıldı. Alman subaylarının görüşmesinin internet üzerinden Webex platformu üzerinden yapıldığı kaydedildi.