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İstanbul'da tramvay ile İETT otobüsü çarpıştı: Yolcular arasından yaralananlar var

Güncel Haberler

Eyüpsultan'da tramvay ile İETT otobüsünün çarpışması sonucu feci bir kaza meydana geldi. Kazanın ardından, olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Eyüpsultan'da tramvay ile İETT otobüsü çarpıştı. Alınan bilgiye göre, Alibeyköy'de meydana gelen kazanın ardından, olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

YOLCULARDAN BAZILARI YARALANDI

Yolculardan bazılarının yaralandığı öğrenilirken, itfaiye ve sağlık ekiplerinin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Olay yerinden ilk fotoğraflar:

İstanbul'da tramvay ile İETT otobüsü çarpıştı! Sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi

İstanbul'da tramvay ile İETT otobüsü çarpıştı! Sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi

İstanbul'da tramvay ile İETT otobüsü çarpıştı! Sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi

İstanbul'da tramvay ile İETT otobüsü çarpıştı! Sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi

İstanbul'da tramvay ile İETT otobüsü çarpıştı! Sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi

Kaynak: AA / Güncel

Eyüpsultan İtfaiye İETT Güncel Haberler

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