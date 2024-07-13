İçişleri Bakanı Yerlikaya, 'Ahmet'im, Mehmet'im, Şehitlerim' Belgeseli İçin Özel Gösterime Katıldı

(İSTANBUL ) - İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 15 Temmuz'da yaşananları konu alan 'Ahmet'im, Mehmet'im, Şehitlerim' belgeseli için özel gösterim yapıldı. Bakan Yerlikaya, "Merhametliyizdir. Mazlumun yanında olur, darda olanın yardımına koşarız. Vatan aşkıyla doluyuzdur. Şehitler tepesini boş bırakmayız. Amma İhaneti de, hainlerin arkasında duranları da asla affetmeyiz. Bu; dün böyleydi. Bugün böyle ve ilelebet de böyle olacak" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bakanlık tarafından hazırlanan ve 15 Temmuz'da şehit edilen polis memuru ikiz kardeşler Ahmet ve Mehmet Oruç kardeşlerin hikayesinin anlatıldığı 'Ahmet'im, Mehmet'im, Şehitlerim' belgeseli için Taksim'de Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen özel gösterime katıldı.

Gösterim öncesi konuşan Bakan Yerlikaya, şunları söyledi:

"Biz; büyük hasletleri olan, tarihin her sayfasına, şanla ve şerefle imzasını atmış büyük bir milletiz. Metanetliyizdir biz. Acıyı bal eylemesini biliriz. Merhametliyizdir. Mazlumun yanında olur, darda olanın yardımına koşarız. Vatan aşkıyla doluyuzdur. Şehitler tepesini boş bırakmayız. Yufka yürekliyizdir. Göz pınarlarımız her daim doludur bizim. Amma; ihaneti de, hainlerin arkasında duranları da asla affetmeyiz. Bu; dün böyleydi, bugün böyle ve ilelebet de böyle olacak. Zira, bu salonu dolduran sizler bilirsiniz, biz, birbirimizi biliriz. Lakin; Milletimizi tanımayan, geçmişimizden, tarihimizden ders almayanlar oldu. Oysa bu millet, gücünü onlara, dün Malazgirt'te, Çanakkale'de, Sakarya'da göstermişti. Anlamayanlar, akıllanmayanlar, bu millete diz çöktürmeye çalışan alçaklar, bu kez 15 Temmuz 2016'da sahnedeydi. O karanlık gecede, milletimizin üzerine uçaklarla bomba yağdırdılar. Helikopterlerle, ağır silahlarla ateş açtılar. Tanklarla üzerlerine yürüdüler. Gazi Meclisimize saldırdılar. Yetmedi, Gölbaşı Özel Harekat Dairesi Başkanlığı ve Havacılık Dairesi Başkanlığı gibi şehitler ocağı olan, gururumuz olan aslan yuvalarına kinlerini kustular. Sanki Türkiye işgal kuvvetleri tarafından ablukaya alınmıştı.

Sandılar ki, bu millet korkup, sinecekti. Sandılar ki şanlı bayrağımız mahzun kalacaktı. Sandılar ki, ülkemizi kendi karanlıklarında boğacaklardı. Hayır, asla öyle olmayacaktı. O hainlerin bir hesabı varsa; Allah'ın da bir hesabı vardı. Kalpleri vatan aşkıyla çarpan kahramanların, koca yürekli korkusuzların, geri atacakları tek bir adımları dahi yoktu. O en kritik anlarda, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın; 'Halkın gücünden büyük güç tanımadım ben bugüne kadar' sözlerinden sonra, yüzbinlerce cesur yürek meydanlara koştu. Vatanına sahip çıktı. Milli iradesine sahip çıktı. Liderinin arkasında durdu. Kimi, yavrusunun önüne siper etti bedenini, kızını kurtarabildi ancak kendisi şehadet şerbetini içti. Kimi, son telefon konuşmasında eşinden helallik istedi. 'Merak etme, döneceğim' dedi. Ancak, bir daha asla geri dönemedi. O uzun ve zifiri karanlık gecede; aziz vatanın 252 evladı şehadete ulaşırken, 2 bin 740 insanımız gazilik onuruna erişti"

Yerlikaya, belgesel hakkında da şu bilgileri verdi:

"Bir gün ismi Ahmet Oruç, Mehmet Oruç olur bu yiğitlerin; bir gün Ömer Halisdemir, Ayşe Aykaç. Selam olsun şehitlerimize, selam olsun kahraman gazilerimize, selam olsun 'Ahmet'im, Mehmet'im canlarım benim' diye haykıran şehit babası Ali Oruç'a, şehit anası Senem Oruç'a. Biraz sonra 'Ahmet'im, Mehmet'im, Şehitlerim' belgeselinde kahraman şehitlerimiz Ahmet ve Mehmet Oruç kardeşlerin duygu yüklü hikayelerini izleyeceğiz. Ahmet ve Mehmet, ikiz kardeşlerdi. İlk nefeslerini birlikte almışlardı. Kulaklarına ilk ezan aynı anda okunmuştu. İkisi de ana kuzusuydu. En büyük hayallerini birlikte gerçekleştirdiler. İkisi de polis olmuş, O şanlı üniformayı giymişlerdi. Helikopter pilotu olacaklardı. Çelik kartallar gibi gök yüzünde süzüleceklerdi. Ama, 15 Temmuz'da her ikisi de şehit edildiler.

İlk nefeslerini birlikte almışlardı, Son nefeslerini birlikte verdiler. ve salaları birlikte okundu. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk şöyle diyor: 'Türk Milleti birlik ve beraberlikle güçlükleri yenmesini bilmiştir'"

"15 Temmuz'da milletimiz unutulmaz bir destan yazdı"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya konuşmasını şöyle tamamladı:

"15 Temmuz'da Milletimiz, birlik ve beraberliğiyle, cesareti ve vatan aşkıyla unutulmaz bir destan yazdı. Bu destanı sizler yazdınız. Allah hepinizden razı olsun. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadeleriyle; 15 Temmuz gecesi cumhuriyetimize, demokrasimize ve tüm bu kazanımlarımıza canımız pahasına sahip çıktık. Tek yürek, tek bilek olarak darbecilere karşı yürüttüğümüz destansı direnişle, dosta ve düşmana Türkiye'nin asla esir edilemeyeceğini, Türk Milletine asla diz çöktürülemeyeceğini gösterdik. 15 Temmuz'u sizlerin şahitliğinde; asla unutmayacağız, unutturmayacağız. Bu duygularla; 15 Temmuz darbe girişiminde 'liderlik nasıl oluru' tüm dünyaya gösteren sayın Cumhurbaşkanımıza, bu kutlu yürüyüşün ruhu olan aziz milletimize, minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Şehitlerimize, bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Ruhları şad, makamları ali olsun. Gazilikle müşerref olan kardeşlerimize Rabbimden sağlık ve afiyet diliyorum"