(İSTANBUL) - Türkiye'de günümüz aile hayatını farklı hikayeler üzerinden anlatan Ali Vatansever'in "Bir Arada Yalnız"ı ve Pınar Yorgancıoğlu'nun "Karanlıkta Islık Çalanlar"ı 4 Aralık'ta vizyona girecek.

Bursa'da kanser hastası bir genç ile anne ve babasının hikayesini anlatan "Bir Arada Yalnız" ile Ankara'da bir ailenin yarım kalmış hayallerini absürt bir komediyle ele alan "Karanlıkta Islık Çalanlar", aynı hafta sinemalarda gösterime girecek. Adana Altın Koza'da En İyi Film seçilen "Bir Arada Yalnız"ı Başka Sinema, Ankara Film Festivali'nden SİYAD En İyi Film ödülüyle dönen "Karanlıkta Islık Çalanlar"ı ise Bir Film dağıtacak.

"BİR ARADA YALNIZ"DA BİR AİLE, ÜÇ AYRI ÇARE ARAYIŞI

Bursa'da bir toplu konutun 20. katında yaşayan 19 yaşındaki kanser hastası İzzet hastalıkla geçen günlerinde sanal dünyada kendine başka bir hayat kurarken annesi Reyhan, oğluna iyi geleceğini umduğu bir otun peşine düşüyor. Okul servisi şoförü babası Abdi ise oğlunun iyileşmesi umuduyla inancına sığınıyor. Abdi'nin servis aracını küçük bir odaya dönüştürmesi, uzun süredir birbirinden uzaklaşan baba ile oğula yeniden baş başa kalma fırsatı veriyor.

"El Yazısı" ve "Saf"ın ardından üçüncü uzun metrajını çeken Vatansever'in filminde İzzet'i Onur Gözeten, Reyhan'ı Esra Kızıldoğan, Abdi'yi Fatih Al canlandırıyor. İzzet'in sanal dünyadaki hayatını gösteren sahneler, VRChat platformunda gerçek zamanlı kaydedildi.

Dünya prömiyerini Tallinn Black Nights Film Festivali'nin Ana Yarışma bölümünde yapan film, Ali Vatansever'e En İyi Yönetmen, Erdem Helvacıoğlu'na En İyi Özgün Müzik ödülünü getirdi. Film, 33. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde En İyi Film dahil beş ödül kazandı. Vatansever'e En İyi Yönetmen ve FİLM-YÖN Erden Kıral En İyi Yönetmen, Fatih Al'a En İyi Erkek Oyuncu, Onur Gözeten'e ise Umut Veren Genç Erkek Oyuncu ödülü verildi.

Gözeten, İzzet rolüyle 37. Ankara Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü paylaşırken Vatansever, Film Yönetmenleri Derneği'nin (FİLM-YÖN) En İyi Yönetmen ödülünü aldı. Belgrad'daki FEST Uluslararası Film Festivali'nde En İyi Senaryo dalında Belgrade Victor ödülünü kazanan yapım, Goya Ödülleri'nin En İyi Avrupa Filmi kategorisine Türkiye adına sunulmak üzere de seçildi.

"KARANLIKTA ISLIK ÇALANLAR" YARIM KALMIŞ HAYALLERİN PEŞİNDE

Pınar Yorgancıoğlu'nun ilk uzun metrajı "Karanlıkta Islık Çalanlar", Ankara'da aynı evde yaşayan Toprak, Suzan ve Melih'in hikayesini anlatıyor. İşsiz bir yazar olan Toprak, vaktini bilgisayar oyunlarıyla geçirip yurt dışına gitmenin yollarını arıyor. Annesi Suzan, gençliğinde gerçekleştiremediği hayallerini kızı üzerinden sürdürmek istiyor. Doğa Tarihi Müzesi'nden yeni emekli olan Melih ise emeklilikle gelen boşluğu ailesinden saklıyor. Melih'in karşısına çıkan doğaüstü bir ziyaretçi, üçünü de vazgeçtikleri hayaller ve birbirlerinden sakladıkları sırlarla yüz yüze getiriyor.

Senaryosunu Yorgancıoğlu ile Emre Gülcan'ın yazdığı filmin çekimlerinin tamamı Ankara'da yapıldı. Müfit Kayacan'ın Melih'i, Hülya Gülşen'in Suzan'ı, İnci Sefa Cingöz'ün Toprak'ı canlandırdığı filmde yönetmen, karakterlerin ekonomik, toplumsal ve duygusal sıkışmışlık içinde seslerini duyurma çabasını absürt mizahla anlatıyor.

Dünya prömiyerini Hindistan Uluslararası Film Festivali'nde (IFFI Goa) yapan film, 37. Ankara Film Festivali'nde En İyi Senaryo, En İyi Kadın Oyuncu ve SİYAD En İyi Film ödüllerini kazandı. İnci Sefa Cingöz, Toprak rolüyle 45. İstanbul Film Festivali'nde de Altın Lale En İyi Kadın Oyuncu ödülünü aldı. Yapım, Adana Altın Koza'dan En İyi Senaryo, En İyi Müzik ve FİLM-YÖN En İyi Yönetmen ödülleriyle döndü. İrlanda'daki Silk Road Uluslararası Film Festivali'nde ise Müfit Kayacan ve Cingöz, oyunculuk ödüllerine değer görüldü.

"Karanlıkta Islık Çalanlar"ın vizyon öncesi ekip katılımlı gösterimleri, 2 Aralık'ta saat 20.00'de Atlas 1948 Sineması'nda, 3 Aralık'ta saat 20.30'da Kadıköy Sineması'nda yapılacak. Her iki gösterimin ardından film ekibiyle söyleşi düzenlenecek.

Kaynak: ANKA