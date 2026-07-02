Haberler

Ali Şahin: Venezuela’nın acısı Türkiye’nin, Karakas’ın acısı Gaziantep’in acısıdır

Ali Şahin: Venezuela’nın acısı Türkiye’nin, Karakas’ın acısı Gaziantep’in acısıdır Haber Videosunu İzle
Ali Şahin: Venezuela’nın acısı Türkiye’nin, Karakas’ın acısı Gaziantep’in acısıdır
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Latin Amerika ve Karayipler Parlamentosu (PARLATİNO) Türk Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, deprem felaketiyle sarsılan Venezuela halkına taziye ve dayanışma mesajlarını iletti. Şahin, Türkiye'nin tüm imkânlarıyla kardeş Venezuela’nın yanında olduğunu vurguladı.

  • AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, Meclis konuşmasında Venezuela'daki deprem felaketinin Türkiye'de derinden hissedildiğini söyledi.
  • Şahin, Venezuela halkının yaşadığı felaketi Türkiye'nin deprem acılarına benzeterek dayanışma mesajı verdi.
  • Türkiye'nin TSK, AFAD, UMKE ve Kızılay başta olmak üzere tüm yardım ekiplerinin Venezuela halkının yanında olduğunu belirtti.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, Meclis kürsüsünden yaptığı konuşmada, deprem felaketiyle sarsılan Venezuela’da yaşanan acının Türkiye’de derinden hissedildiğini belirtti.

Şahin, şu ifadeleri kullandı:

"Venezuela’nın acısı Türkiye’nin, Karakas’ın acısı Gaziantep’in acısıdır. Karakas’ın gözyaşları; Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya’nın gözyaşlarıdır…"

"KENDİ KÜLLERİNDEN YENİDEN DOĞACAKTIR"

Türkiye'nin yakın geçmişte yaşadığı deprem acılarına atıfta bulunarak Venezuela halkının yaşadığı felaketi derinden paylaştıklarını ifade eden Milletvekili Ali Şahin, Latin Amerika’nın tarihi mirasına ve güçlü duruşuna dikkat çekti. Şahin, "Bütün bir Latin Amerika’ya direniş, yeniden diriliş ve varoluş ruhu vermiş Simon Bolivar’ın torunları bu acının ve felaketin üstesinden gelip, kendi küllerinden yeniden doğacaktır" dedi.

TÜRKİYE TÜM KURUMLARIYLA SAHADA

Türkiye’nin yardım elini uzatmak konusunda gecikmediğini ve tüm ilgili kurumların teyakkuzda olduğunu belirten Şahin, dayanışma mesajını şu sözlerle tamamladı:

TSK, AFAD, UMKE ve Kızılay başta olmak üzere Türkiye'nin tüm yardım ve arama-kurtarma ekipleri kardeş Venezuela halkının yanında ve hizmetindedir.

Türkiye, bu zor günlerin aşılması için her türlü lojistik ve insani desteği sağlamaya kararlılıkla devam edecektir.

Ali Şahin, Genel Kurul salonundaki konuşmasını, "Viva Venezuela, Viva Caracas" (Yaşasın Venezuela, Yaşasın Karakas) sözleriyle bitirerek TBMM’den Venezuela halkına güçlü bir selam gönderdi.

Kaynak: Haberler.com
Şam'da bir kafede patlama! Ölü ve yaralılar var

Şam'da şiddetli patlama! Ölü ve yaralılar var
Ankara'daki zirve öncesi Trump'tan NATO çıkışı! 5 ülkenin ismini verdi

Ankara'daki zirve öncesi Trump'tan NATO çıkışı! 5 ülkenin ismini verdi
Altında rüzgar tersine döndü

ABD'den gelen veri sonrası rüzgar tersine döndü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Menajerinden açıklama! Icardi için dananın kuyruğu koptu

Icardi için dananın kuyruğu koptu!
Skandal! Pereira'nın görevine sözleşmesinin uzamasına 2 dakika kala son verdiler

Sadece 2 dakika kala işine son verildi
Yıllar sonra gelen Survivor itirafı: Para almadan yarışan tek ünlüyüm

Yıllar sonra gelen Survivor itirafı: Para almadan yarışan tek ünlüyüm
Yuva kurmak isterken tüm birikimi gitti

Bakmayın böyle durduğuna tüm polisleri peşine taktı
DEM Parti'nin kalesine MHP ve Bahçeli'nin pankartları asıldı

DEM Parti'nin kalesinde ezber bozan görüntüler
394 bin liraya yükseldi! Ödemeyen trafiğe çıkamayacak

394 bin liraya yükseldi! Ödemeyen trafiğe çıkamayacak
Yetenek Sizsiniz ile tanınmıştı! Evindeki kedi kumundan bile uyuşturucu çıktı

Yetenek Sizsiniz ile tanınmıştı! Evinden neler çıktı neler