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Alemdar Gemisi'nin Tarihî Rolü Anıldı

Alemdar Gemisi'nin Tarihî Rolü Anıldı
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Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde, İstiklal Savaşı'nın ilk deniz şehidi Recep Kahya ve Alemdar Gemisi’nin Ereğli'ye intikalinin 104. yılı etkinliklerle kutlandı. Törende, geminin milli mücadelenin simgesi olduğu vurgulandı.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde, İstiklal Savaşı'nın ilk deniz şehidi Recep Kahya ile Milli Mücadele yıllarında üstün yararlılık gösteren Alemdar Gemisi'nin Ereğli'ye intikalinin 104. yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Süleymanlar Mahallesi'ndeki Alemdar Anıtı önünde gerçekleştirilen tören, çelenk sunumu, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Karadeniz Bölge Komutanlığında görevli Deniz İkmal Üsteğmen Can Şahin, "Alemdar" gemisinin önemine değindi.

Alemdar'ın Milli Mücadele'ye katılması ve tarih sayfalarına altın harflerle kazınmasına sebep olacak olayların Osmanlı nakliye gemisi Tirimüjgan'ın Kızılırmak ağzında karaya oturması ve Alemdar'ın onu kurtarması için görevlendirilmesi ile başladığını belirten Şahin, ihtiyaç duyulan silah ve mühimmatın daha büyük miktarlarda olabilmesi için "Alemdar"a Milli Mücadele yıllarında büyük iş düştüğünü ifade etti.

Şahin, "Alemdar" gemisinin 23 Ocak 1921'de gece yarısı 7 kahraman denizci tarafından İstanbul'dan Ereğli'ye kaçırıldığını, Ereğli halkının milli mücadeleye inanmış ruh içerisinde "Alemdar"ı bağrına basarak her türlü kolaylığını sağladığını anımsatarak, şöyle devam etti:

"Geminin kumanya ve yakıt ikmali sonrası Trabzon'a hareket etmek için 27 Ocak'ta ayrıldığının ihbar edilmesi üzerine Zonguldak'ta bulunan Fransız C-27 gambotu tarafından yolu kesilerek tüm silahlara el konuldu. Yalnızca süvari ve çarkçıbaşı tabancalarını saklama imkanı bulmuştu. 27 Ocak 1921 günü gemide bulunan 6 Fransız asker eşliğinde C-27 gambotu refakatinde İstanbul'a hareket edildi. 2. Kaptan Güverte Üsteğmen Ali Dursun'un, '21 Türk 6 Fransız'a esir olamaz.' sözüyle heyecanlanan personel, yapılan plan sonucunda Ereğli'nin 10 mil açıklarında, kendi arasında kargaşa çıkararak kumandayı tekrar ele aldı ve Fransız askerlerini etkisiz hale getirerek Ereğli'ye dönüş yapmayı başardı."

Bu sırada olayı fark eden C-27 gambotunun Alemdar'a ateş açtığını duyan halkın sahilden ve denize açılan sandallardan yaklaşık 200 kişilik grupla C-27 motor gambotuna yaylım ateşi açarak geminin açığa kaçmasını ve daha sonra Zonguldak'a dönmesini sağladığını aktaran Şahin, Serdümen Recep Kahya'nın bu çatışma sırasında kalbinden vurularak İstiklal Savaşı'nın ilk deniz şehidi olarak en yüksek mertebeye ulaştığını dile getirdi.

Şahin, "Alemdar" gemisinin 1959'da hizmet dışına çıkarıldığını, 1964'ten sonra özel firmalar tarafından kullanıldığını ve 1982'de sökülmek üzere satıldığını, Kasım 2004'te Ereğli'de kurulan Gazi Alemdar'ı Yaşatma Derneğinin çalışmaları sonucunda İstanbul Tersanesinin imalat projeleri, Ereğli Belediyesinin konulacağı sahil şeridini, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikalarının da gerekli sacları vermesiyle bugünkü haline getirildiğini sözlerine ekledi.

Törene, Kaymakam Mehmet Yapıcı, AK Parti Zonguldak Milletvekili Saffet Bozkurt, CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğrul, Karadeniz Bölge Komutanı Deniz Albay Ahmet Öztürk, Belediye Başkanı Vekili Kadir Tekin, askeri erkan ile ilçe protokolü katıldı.

Daha sonra Devrim Bulvarı'ndaki İnönü Parkı'na ilk deniz şehidi Recep Kahya adına yapılan anıta protokol tarafından karanfil bırakıldı.

Gazi Alemdar Müze Gemisi'nde program düzenlendi

İkinci program, sahil bulvarında bulunan Gazi Alemdar Müze Gemisi'nde gerçekleştirildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Alemdar Gemisi Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Can Canver, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Milletvekilleri Bozkurt ve Ertuğrul da konuşmalarında "Alemdar"a İstiklal Madalyası verilmesi için çalışma yapacaklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Mustafa Kemal Bektaş - Güncel
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