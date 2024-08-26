Zabıta ekipleri gözlerine inanamadı! Zehir saçan işletme mühürlendi

Antalya'nın Alanya ilçesinde yemek firmasına baskın yapan zabıta ekipleri, gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü. Hijyen kurallarına aykırı hizmet verdiği tespit edilen işletme mühürlendi.

Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığını ve güvenliğini tehdit eden unsurlarla olan mücadele etmek için sahada denetimlere çıktı.

HİJYEN KURALLARINI HİÇE SAYAN İŞLETME MÜHÜRLENDİ

İlçenin Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan bir işletmeyi takibe alan ekipler, karşılaştıkları manzara karşısında şok oldu. Halk sağlığının ve hijyen şartlarının yok sayıldığı işletme kapatılarak, işletmeci şahsa ise ceza kesildi. Çalışmalar sonucunda, müşteriye teslim etmeye hazır olarak paketlenmiş yemeklere de el konuldu.

"DENETİMLER ARALIKSIZ SÜRÜYOR"

Denetimler ve mühürleme hakkında açıklamalarda bulunan Belediye Zabıta Müdürü Naci Uzunsakal, "Halk sağlığını ve güvenliğini hiçe sayan, adeta zehir yuvasına dönmüş söz konusu işletme, ekiplerimiz tarafından mühürlendi. Takip ve denetimlerimize ara vermeden devam ediyoruz." dedi.

İşte o işletmeden mide bulandıran görüntüler: