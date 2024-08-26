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Zabıta ekipleri gözlerine inanamadı! Zehir saçan işletme mühürlendi

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Antalya'nın Alanya ilçesinde hijyen kurallarına aykırı hizmet veren bir yemek firmasına zabıta ekipleri baskın yaptı. Halk sağlığının yok sayıldığı işletme kapatılarak, işletmeci şahsa ise para cezası kesildi. İşletmede müşteriye teslim edilmeyi bekleyen hazır olarak paketlenmiş yemeklere de el konuldu.

Antalya'nın Alanya ilçesinde yemek firmasına baskın yapan zabıta ekipleri, gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü. Hijyen kurallarına aykırı hizmet verdiği tespit edilen işletme mühürlendi.

Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığını ve güvenliğini tehdit eden unsurlarla olan mücadele etmek için sahada denetimlere çıktı.

Zabıta ekipleri gözlerine inanamadı! Zehir saçan işletme mühürlendi

HİJYEN KURALLARINI HİÇE SAYAN İŞLETME MÜHÜRLENDİ

İlçenin Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan bir işletmeyi takibe alan ekipler, karşılaştıkları manzara karşısında şok oldu. Halk sağlığının ve hijyen şartlarının yok sayıldığı işletme kapatılarak, işletmeci şahsa ise ceza kesildi. Çalışmalar sonucunda, müşteriye teslim etmeye hazır olarak paketlenmiş yemeklere de el konuldu.

Zabıta ekipleri gözlerine inanamadı! Zehir saçan işletme mühürlendi

"DENETİMLER ARALIKSIZ SÜRÜYOR"

Denetimler ve mühürleme hakkında açıklamalarda bulunan Belediye Zabıta Müdürü Naci Uzunsakal, "Halk sağlığını ve güvenliğini hiçe sayan, adeta zehir yuvasına dönmüş söz konusu işletme, ekiplerimiz tarafından mühürlendi. Takip ve denetimlerimize ara vermeden devam ediyoruz." dedi.

İşte o işletmeden mide bulandıran görüntüler:

Zabıta ekipleri gözlerine inanamadı! Zehir saçan işletme mühürlendi

Zabıta ekipleri gözlerine inanamadı! Zehir saçan işletme mühürlendi

Zabıta ekipleri gözlerine inanamadı! Zehir saçan işletme mühürlendi

Zabıta ekipleri gözlerine inanamadı! Zehir saçan işletme mühürlendi

Zabıta ekipleri gözlerine inanamadı! Zehir saçan işletme mühürlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Zabıta Alanya Yaşam Güncel Haberler

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Yorumlar (7)

Faruk Tokgöz:

belliki yıllardır böyle çalıştirmislar işletmeyi, denetim baya geç gelmiş gözüküyor.

32
3
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Doğrucu:

Müslüman ülkede sıradan bir görüntü asla şaşırmadık:))

15
15
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Mengele:

Temizlik imandan gelir derler ya hani bunlarin imani yokmus

18
0
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Yucel Cakir:

Kesilen cezayı öder bakar işine. Caydırıcı cezalar lazım. Onu da oy kaygısı yüzünden yapamıyorlar

11
3
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Sokrates:

yapana değil yaptırana bak demişler bu ayıp işletmecinin değil düzenli denetim yapmayan Antalya belediyesinindir

11
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Doğrucu:

Süslümanalra göre imanın şartı temizlikmiş miş miş görüyoruz bunların elinden au içilmez

5
9
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Nefi null:

Düzgün bir insan olmak için helalinden kazanmak için illaki denetimi lazım*insanlığın kuralı bu zaten . Yazık . .

9
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