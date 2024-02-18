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Akşener isim vermeden İmamoğlu'na sataştı: Boş zamanlarında İstanbul'da olanlar bu şehri yönetemez

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Haliç Kongre Merkezi'ndeki aday tanıtım toplantısında isim vermeden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi. Akşener, "Bu şehri sadece aklı İstanbul'da olanların, ilgisi ve odağı sadece İstanbul'da olanların, amacı sadece İstanbul'un derdine derman olmak olanların yönetmesi gerekiyor. Eli genel merkezlerinde gözü başka mevkilerde, boş zamanlarında da İstanbul'da olanlar bu şehri yönetemez" dedi.

İyi Parti'nin Haliç Kongre Merkezi'nde İstanbul Büyükşehir ve İlçe Belediye Başkan adaylarının yer aldığı aday tanıtım ve proje lansman programına katılan Genel Başkan Meral Akşener, 31 Mart öncesi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu isim vermeden yerden yere vurdu. Akşener, "Bu şehri sadece aklı İstanbul'da olanların, ilgisi ve odağı sadece İstanbul'da olanların, amacı sadece İstanbul'un derdine derman olmak olanların yönetmesi gerekiyor. Eli genel merkezlerinde gözü başka mevkilerde, boş zamanlarında da İstanbul'da olanlar bu şehri yönetemez" dedi.

MERAL AKŞENER'DEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR

İyi Parti Genel Başkanı Genel Başkanı Meral Akşener konuşmasına İstanbul'un 39 ilçesine selam göndererek başladı. Akşener'in açıklamasından öne çıkan başlıklar şu şekilde; "Siyasi partiler millete rağmen millete egemen olabilmenin peşinde koşuyor. Adına ittifak sistemi denilen sistemde kaybeden her zaman millet oluyor. Farklı görünen ama aynadan birbirinin aynısı olan iki kutuplu siyaset anlayışını reddettiğimiz için kutlu bir yola çıktık. Bu buyurgan siyasete son vermek için zorlu bir yola çıktık. Kuyruk siyasetini reddederek hür ve müstakil yepyeni bir yola çıktık. Bizim siyaset anlayışımızda seçim demek koltuk demek değildir. Kazanmak demek de kirli pazarlıkların peşinde koşmak değildir. Bizim için siyaset milletine faydalı iş yapabilmektir. Bu kısır döngüye mecbur değilsiniz. Bu danışıklı dövüşe mecbur değilsiniz. Ülkemiz için güvenliği özgüre, kalkınmayı adalete, vatan sevgisini de demokrasiye tercih etmeye mecbur değilsiniz.

"İSTANBUL BİZİM İÇİN TÜRK TARİHİNİN SERVETİ DEMEKTİR"

İstanbul kadim bir şehir. İstanbul bizim için kutsal emanet demektir. İstanbul bizim için Türk tarihinin serveti demektir. İstanbul bizim için Türk milletinin gözünün bebeği demektir. Ne yazık ki o aziz İstanbul, dertlerin düğümlendiği bir şehir. İstanbul bugün deprem tehlikesiyle yaşayan bir şehir. İstanbul bugün sığınmacılarla dolan taşan, yoksullukla boğuşan bir şehir. Şimdiye kadar tüm Türkiye'ye olduğu gibi İstanbulumuzda da problemler kronikleşti. İnsanlarımız ötekileştirildi.

"İSTANBUL'A HEP KARİYER BASAMAĞI OLARAK BAKILDI"

Bir şeyleri değiştirmeye çalışanlar da oldu. Sorunlara çözüm arayanlar da oldu. İstanbul'a hizmet etmeye çalışanlar da oldu. O yüzden hakkı hakka teslim etmek lazım. Şimdiye kadar İstanbul için taş üstüne taş koyan herkesten Allah razı olsun. Ancak görüyoruz ki ne kadar çaba sarf edilse de hala çözülemeyen birçok sorun var. Hala yetersiz kalan birçok hizmet var. Çünkü siyasetin geldiği noktada İstanbul'a hep paranın şehri olarak bakıldı. İstanbul'a hep intikam aracı olarak bakıldı. İstanbul'a hep kariyer basamağı olarak bakıldı.

"BOŞ ZAMANLARINDA İSTANBUL'DA OLANLAR BU ŞEHRİ YÖNETEMEZ"

Doğu ile batının birleştiği bu şehri iki ayağı yere sağlam basanların yönetmesi gerekiyor. Bu şehri sadece aklı İstanbul'da olanların İlgisi ve odağı sadece İstanbul'da olanların Amacı sadece İstanbul'un derdine derman olmak olanları yönetmesi gerekiyor. Eli genel merkezlerinde gözü başka mevkilerde boş zamanlarında da İstanbul'da olanlar bu şehri yönetemez."

Kaynak: Haberler.com Haber Merkezi / Güncel

Ekrem İmamoğlu Meral Akşener İYİ Parti İstanbul Güncel Haberler

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Yorumlar (6)

özcan Aslan:

Meclise girmeye imkan veren bir siyasal partiyede kimsenin ihanet etmeye hakkı ve yüzü yoktur.

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Cemalettin Doğan:

Merak hanım. Bi işine bak kendi kendini bitiriyorsun kime çalışıyorsun. Dün sarılıyordun bugün böyle. Öffff bıktık bu Türkiye’deki. Seviyesiz. Çıkarcı siyasetten.

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Perwer:

Öküz öldü, ortaklık bitti

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Tarih tarih:

Öküz õldü ortaklık bozuldu diyor

19
3
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Tarih tarih:

Öküz öldü ortaklık bozuldu diyor.

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Metin Yalcin:

Bunların hepsi birbirini bitirecek ruhları huzura erecek ... ))

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