Otoyolda feci kaza! 1 asker şehit oldu, 1 sivil hayatını kaybetti

Ankara-Niğde otoyolunda Aksaray'ın Ortaköy ilçesine bağlı Kümbet köyü yakınlarında saat 08.00 sıralarında trafik kazası meydana geldi.

1 ASKER ŞEHİT OLDU, 1 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ

Edinilen bilgilere göre; otoyolda görevli jandarmaya ait minibüse, başka bir minibüs çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 1 askeri personel şehit oldu, 1 sivil hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.