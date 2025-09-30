Haberler

Otoyolda feci kaza! 1 asker şehit oldu, 1 sivil hayatını kaybetti

Otoyolda feci kaza! 1 asker şehit oldu, 1 sivil hayatını kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Otoyolda feci kaza! 1 asker şehit oldu, 1 sivil hayatını kaybetti
Haber Videosu

Aksaray'da bir minibüs, otoyolda görevli jandarmaya ait minibüse çarptı. Meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 1 askeri personel şehit oldu, 1 sivil hayatını kaybetti ve 4 kişi yaralandı.

Ankara-Niğde otoyolunda Aksaray'ın Ortaköy ilçesine bağlı Kümbet köyü yakınlarında saat 08.00 sıralarında trafik kazası meydana geldi.

1 ASKER ŞEHİT OLDU, 1 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ

Edinilen bilgilere göre; otoyolda görevli jandarmaya ait minibüse, başka bir minibüs çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 1 askeri personel şehit oldu, 1 sivil hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Trump sundu, Netanyahu kabul etti! İşte ABD'nin 20 maddelik Gazze planı

Trump sundu, Netanyahu kabul etti! İşte 20 maddelik Gazze planı
Türkiye'nin GÖKÇERİ balonu İsrail'i panikletti

Türkiye'nin yeni göz bebeği İsrail'i panikletti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.