Akın Gürlek bakanlık görevini Yılmaz Tunç'tan devraldı: Bu emaneti daha ileriye taşıyacağız

Adalet Bakanlığı'nda devir teslim gerçekleşiyor. Akın Gürlek Adalet Bakanlığı görevini Yılmaz Tunç'tan devraldı. İlk açıklamasını törende yapan Gürlek, "Yargı teşkilatının içinden geliyorum. Hakim ve savcı arkadaşlarımızın sorunlarını yakından takip ediyorum. Bu sorunların çözülmesi için çalışacağımı ifade etmek istiyorum. Bu emaneti daha ileriye taşıyacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Adalet Bakanlığına atanan Akın Gürlek, görevi Yılmaz Tunç'tan devraldı.

Sözü ilk alan eski Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, görev süresi boyunca önemli mesafeler aldıklarını söyledi. Akın Gürlek'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak önemli işler yaptığını söyleyen Tunç, Gürlek'in Adalet Bakanı olarak da bunu devam ettireceğine inandığını vurguladı.

Bakanlığı döneminde yaptıkları çalışmaları anlatan Tunç, Akın Gürlek'e başarı dileyerek kendisine her zaman destek olacağını ifade etti.

YENİ BAKAN GÜRLEK: BU EMANETİ DAHA İLERİYE TAŞIYACAK

Sözü alan Akın Gürlek ise konuşmasına Yılmaz Tunç'a teşekkür ederek başladı. Yargı reformlarına değinen Gürlek, adalet sisteminin bu reformlarla güçlendiğini söyledi. Gürlek, "Suçla mücadelede tavizsiz duruşumuzu sürdüreceğiz" diye konuştu.

Erdoğan'a teşekkür eden Gürlek, "Yargı teşkilatının içinden geliyorum. Hakim ve savcı arkadaşlarımızın sorunlarını yakından takip ediyorum. Bu sorunların çözülmesi için çalışacağımı ifade etmek istiyorum. Bu emaneti daha ileriye taşıyacağız" dedi.

