Akif Hamzaçebi'den Yargıtay'ın 'Kaftancıoğlu' Kararına Tepki: "Bu Kararla Hukuka Darbe Vurmuşlardır"

Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: ADEM KARABAYIR

CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, Yargıtay'ın, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen bazı cezaları onamasına ilişkin, "Bu kararı verenler, bağımsız yargının hakimleri değildir. Bu kararı verenler, onaylayanlar, sarayın hakimleridir. Bunlar, bu kararla hukuka bir darbe vurmuşlardır. Hukuka darbe vuranlar da ayrıca kendileri de şüphesiz ki suç işlemektedirler" dedi.

Yargıtay'ın, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na, 2012-2017 yılları arasındaki Twitter paylaşımları nedeniyle açılan davalarda verilen cezaları onamasının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tüm milletvekillerine CHP İstanbul İl Başkanlığı'na gitmeleri talimatı verdi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na ilk gelen milletvekillerinden Akif Hamzaçebi, Yargıtay'ın kararına tepki göstererek şunları söyledi:

"BU, HUKUKA DAYALI DEĞİL, TAMAMEN SİYASİ BİR KARARDIR: Mahkemenin vermiş olduğu mahkümiyet kararının Yargıtay tarafından onanmış olması, Türkiye'de hukuksuzluğun devam edeceğini gösteriyor. Bu, hukuka dayalı bir karar değildir. Tamamen siyasi bir karardır. Çok kısaca bunu özetlemek isterim. Canan Kaftancıoğlu'na 2012 yılında, daha henüz CHP'nin ilk basamaklarında görev yaptığı dönemde yapmış olduğu sosyal medya paylaşımları, altı yıl sonra Kaftancıoğlu İstanbul İl Başkanı seçildikten sonra, yani 2018 Ocak ayından sonra hatırlanıyor ve savcı soruşturma başlattı. Eğer bu sosyal medya paylaşımlarında herhangi bir şekilde bir terör örgütü propagandası olsaydı, herhangi bir şekilde cumhurbaşkanına hakaret olsaydı, herhangi bir şekilde Türk Ceza Kanunu'nun bazı maddelerini ihlal eden bazı ifadeler olmuş olsaydı, savcılar herhalde altı yıl beklemezlerdi. Altı yıl sonra harekete geçen savcı, başlatılan soruşturma, görülen mahkeme ve bugün yargı kararı, bu kararın hukuksuz olduğunu gösteriyor.

PROVOKASYON OLSAYDI SAVCI 6 YIL BEKLEMEZDİ: O tweetlere, o sosyal medya paylaşımlarına ben de baktım. Hepsini okudum. Hiçbirinde siyasi eleştiri boyutu ötesinde bir ifade görmedim. Ne bir hakaret ne bir terör örgütü propagandası… Böyle bir şey olsa bir partinin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul İl Başkanı olacak olan kişi, olan kişi zamanında terör örgütü provokasyonu yapmış olsaydı, herhalde altı yıl beklemezdi savcılar, mahkeme. Yani Yargıtay bugün bu kararı verdiğine göre, sosyal medya paylaşımlarının üzerinden 10 yıl geçtikten sonra bir karar verildi. Bu, her şey değildir tabii ki. Süreci değerlendiriyoruz. Partimizin Merkez Yönetim Kurulu, Genel Başkanımız süreci değerlendiriyor. Birazdan burada il başkanımız, il yönetimimiz, ilçe başkanlarımızla birlikte milletvekilleri olarak süreci değerlendireceğiz. Canan Kaftancıoğlu'nun Anayasa Mahkemesi'ne yapmış olduğu bir hak ihlali başvurusu var. Bireysel başvurusu vardı. Ben, Anayasa Mahkemesi'nin hukuk konusunda zaman zaman farklı kararlar verse de örneğin milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılmasında, tutuklamada hukuka uygun karar verdiğini görüyorum. Burada inanmak isterim. Anayasa Mahkemesi, Canan Kaftancıoğlu'nun bu başvurusunu hukukun çerçevesinde değerlendirecektir. Öyle ummak istiyorum. Böyle ümit etmek istiyorum.

KARARI VERENLER BAĞIMSIZ YARGININ HAKİMİ DEĞİLDİR: Saray ve kadrosu bu karardan siyasi bir çıkar elde etmek istiyor ama şunu söyleyeyim ki bu karardan siyasi çıkarı elde etmek isteyenler kaybedeceklerdir. Canan Hanım'ın kararı ilk değildir. Dün Osman Kavala kararı, Osman Kavala'yla birlikte Gezi davasında yargılanan ve hiçbir delil olmaksızın ağırlaştırılmış müebbetle 18 yıl ağır hapis cezasına çarptırılmış olanlar hukuksuz bir şekilde mahküm edildi. Bugün Canan Hanım'ın kararı, yarın bunu, saray başka kararlarla da takip ettirebilir. Bu kararı verenler, bağımsız yargının hakimleri değildir. Bu kararı verenler, onaylayanlar, sarayın hakimleridir. Bunlar, bu kararla hukuka bir darbe vurmuşlardır. Hukuka darbe vuranlar da ayrıca kendileri de şüphesiz ki suç işlemektedirler. Süreci değerlendiriyoruz. Sağduyulu bir şekilde bu değerlendirmeyi yapacağız ve demokratik bir şekilde, demokratik yöntemlerle hangi adımlarımız, adımlar atacağımızı, Genel Başkanımız, Merkez Yönetim Kurulumuz, değerlendirmeleriyle birlikte, sonuçlarıyla birlikte kamuoyuyla paylaşacağız."