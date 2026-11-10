AK Partili Yegin bu yıl yurt başvurularının yüzde 96-97'sinin karşılandığını söyledi

Haber: Ogün Akkaya

(TBMM) - AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yegin, muhalefet milletvekillerinin yurtların 12-20 kişilik koğuşlardan oluştuğu yönündeki eleştirilerine, "Benim okuduğum zamandaydı koğuş sistemi. Sizin okuduğunuz zamanlardaydı" yanıtını verdi. Muhalefetin kadın ve aile politikalarına ilişkin eleştirilerine de tepki gösteren Yegin, "Siz kadını ailenin karşıtı gibi, kadının doğurganlığını özgürlüğün karşıtı gibi, kadının ailedeki biricikliğini sanki tutsaklıkmış gibi sunuyorsunuz. Bence siz aile kavramını zehirliyorsunuz" dedi.

AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplanan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 2027 yılı bütçesi, 2025 yılı kesin hesabı ve Sayıştay raporları görüşülüyor.

AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yegin, muhalefetin gençlerin barınma ve beslenme koşullarına yönelik eleştirilerine yanıt verdi.

Yegin, yurt başvurularının karşılanma oranının bu yıl yüzde 96-97 seviyesine çıktığını, 26 yeni yurt yapımının sürdüğünü ve bu yurtlarla 30 bin kişilik kapasite ekleneceğini söyledi.

Muhalefetin yapılan çalışmalara ön yargılı yaklaştığını savunan Yegin, anket sonuçları üzerinden yapılan değerlendirmeleri de eleştirdi. Yegin, "Bir şey anlatırken bu anketlere, şunlara bunlara başvurmanıza gerek yok. Sonuçta biz de geldiğimiz zaman işlerimizde eksikliklerimiz olur, noksanlıklarımız olur. Bizim de bazen problemli alanlarımız, gerçekleştiremediğimiz vaatlerimiz olur. Ama biz hep onları gerçekleştirmek için mücadele veririz. Milletimiz de bunu görür, takdir eder" diye konuştu.

"SPOR SADECE STADYUM YAPMAK DEĞİLDİR"

Spor yatırımlarının yalnızca stadyum yapımından ibaret olmadığını belirten Yegin, lisanslı sporcu ve spor kulübü sayılarının artırıldığını söyledi. Çocukların erken yaşta spora yönlendirilmesi amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı ile yetenek tarama testleri yapıldığını belirten Yegin, bu çalışmalarla gençlerin hem hayat disiplini kazanmasının hem de madde bağımlılığı gibi risklerden uzak tutulmasının hedeflendiğini ifade etti.

Spor kulübü sayısının 6 binlerden 26 binlere çıktığını söyleyen Yegin, "Bir şeyi çok önemsersiniz. Sizin baktığınız yerden o mesele eksiktir veya gerçekten eksik de olabiliriz o meselede. Ama bir bütün olarak meseleyi ele alıp '24 yılda gençlere ne yaptınız ki, sporda ne yaptınız ki?' diye her şeyi hiçbir şey yapılmamış gibi bir torbanın içerisine atarsanız bütün tezleriniz çöker" dedi.

"YURT BAŞVURULARININ YÜZDE 96-97'Sİ KARŞILANIYOR"

Muhalefetin barınma ve beslenme krizi eleştirilerine de yanıt veren Yegin, üniversitelerde 6 milyonun üzerinde öğrenci bulunduğunu, ancak bu sayının açık öğretim öğrencilerini, ailesinin yanında kalanları ve özel evlerde yaşayanları da kapsadığını söyledi.

Yurt kapasitesine ilişkin değerlendirmelerde başvuru sayısının esas alınması gerektiğini belirten Yegin, geçen yıl yurt başvurularının karşılanma oranının yüzde 94-95 seviyesinde olduğunu, bu yıl ise yüzde 96-97'ye yükseldiğini ifade etti. Yapımı süren 26 yurtla 30 bin kişilik kapasitenin daha ekleneceğini belirten Yegin, yurt yatırımlarının devam edeceğini söyledi.

YEGİN'DEN MUHALEFETE ODA YANITI: "BENİM OKUDUĞUM ZAMANDAYDI KOĞUŞ SİSTEMİ"

Yurtların koğuşlardan oluştuğu yönündeki eleştirilere karşı çıkan Yegin, bazı yurtlarda üç ve dört kişilik odaların, tek kişilik odaların bulunduğunu söyledi. Yegin, "Ya benim okuduğum zamandaydı koğuş sistemi. Sizin okuduğunuz zamanlardaydı. Şimdi gidin bakın o yurtlara" dedi. Yegin'in sözlerine muhalefet milletvekilleri tepki gösterdi. EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, "O zaman gidip bakalım birlikte" diye konuştu.

"BURS ÇIKAN BİR SİSTEM HALİNE GELMİŞ"

Öğrencilere verilen burs ve kredilerin yetersiz olduğu yönündeki eleştirilere de değinen Yegin, geçmişte burs ve harçların herkese çıkmadığını, bugün ise başvuran öğrencilerin aile gelirleri, kardeş sayıları ve başarı durumları gibi kriterler dikkate alınarak değerlendirildiğini söyledi.

Yegin, "Eksik söyleyebilirsiniz. 'Yetmez kardeşim, bu çocuklar öğrenci, daha çok bunlara destek ol' diyebilirsiniz. 'Keşke bunu yapabilsek, bize düşen bir şey var mı, söyleyin, biz de elimizden geleni yapalım' deseniz baş göz üstüne, eli öpülesi cümleler olur. Ama 'Ne yaptınız ki, ne veriyorsunuz ki?...' Sizin dinleyen öğrenciler 'bunlar ne diyor' diyor" diye konuştu.

"KADINI SADECE DOĞURGANLIK ÜZERİNDEN TARTIŞAN SİZSİNİZ"

Yegin, muhalefetin kadın ve aile politikalarına ilişkin eleştirilerine de tepki gösterdi. Genç kadınlardan tek beklentinin evlenmeleri ve çocuk sahibi olmaları olduğu yönündeki değerlendirmeleri eleştiren Yeğin, bu yaklaşımın kadını kamusal alandan çıkarmayı hedeflediği iddiasına karşı çıktı.

Yeğin, "Nasıl bir kafadasınız siz ya. Siz asıl kadını sadece doğurganlık üzerinden tartışan ve tartıştıransınız. O kötü ve maalesef etrafı tuhaf düşüncelerle sarılmış zihninizden kadını ve gençleri artık ağzınıza almayın, uzak tutun. Düşün şu gençlerin, kadınların yakasından" dedi.

Kadının aile ve özgürlük kavramları üzerinden ele alınış biçimini de eleştiren Yeğin, "Siz kadını ailenin karşıtı gibi, kadının doğurganlığını özgürlüğün karşıtı gibi, kadının ailedeki biricikliğini sanki tutsaklıkmış gibi sunuyorsunuz. Bence siz aile kavramını zehirliyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Yegin, 'Kaç tane doğuracağımıza karışan Cumhurbaşkanı...' Kaç tane doğurursa doğursun kimse ya. Ağzınıza alıp durmayın şu cümleleri ya. Yeter ya bıktık" diye konuştu.

Kaynak: ANKA