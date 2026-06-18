AK Parti Muğla Milletvekili Mete'den 'eğitimde siyasi polemik' tepkisi

AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete, CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan'ın Marmaris'teki eğitim kurumlarına yönelik açıklamalarına tepki gösterdi.

Çevre Komisyonu Üyesi ve Muğla Milletvekili Kadem Mete, yazılı açıklamada, Marmaris'teki eğitim kurumlarına ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını savundu.

wAçıklamaların eğitim üzerinden siyasi polemik yaratma amacı taşıdığını ifade eden Mete, şunları kaydetti:

"Muğla'mızın her köşesinde kalite ve güvenlik çalışmaları planlı ve kararlı bir şekilde sürdürülmektedir. İl genelinde 24 eğitim yatırımı devam ederken, 26 okul binasında güçlendirme çalışmaları yapılmaktadır. Deprem performans analizleri sonucunda 19 binanın yıkımına karar verilmiş, bu okulların yerine modern eğitim kurumlarının yapımı 2026 yılı yatırım programına alınmıştır."

Marmaris'te yapımı devam eden 32 derslikli Evren Paşa İlkokulu'nun fiziki gerçekleşme oranının yüzde 42 seviyesinde olduğunu bildiren Mete, son iki yıl içinde Muğla genelinde 21 okulun yıkılarak yerine yenilerinin eğitime kazandırıldığını vurguladı.

Öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için sürecin titizlikle yürütüldüğünü belirten Mete, " Eğitim, herkesin ortak sorumluluğudur. Bu alanda siyasi polemik yerine yapıcı bir yaklaşım sergilenmelidir" değerlendirmesinde bulundu.