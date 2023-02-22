AK Partili meclis üyesinin su şişesi fırlattığı Tanju Özcan: İşte partiden ihraç olmama sebep olan provokatör

Depremzedelere yapılacak yardımların görüşülmesi için olağanüstü toplanan Bolu Belediye Meclisi'nde tansiyon yükseldi. Yardımlarda kullanılmak üzere 99 milyon liralık kredi başvurusu için Başkan Özcan'a yetki verilmesine karşı çıkan AK Parti grubundan Meclis Üyesi Hacer Çınar, Tanju Özcan'a su şişesi fırlattı. Olayın ardından açıklama yapan Özcan, "Gerçeğin ortaya çıkma gibi bir huyu vardır. İşte Hacer Çınar. Disipline gitmem, partiden ihraç olmama sebep provokatör. İşte gerçek yüzü." dedi

Bolu Belediye Meclisi'nde depremzedelere yardım konusunun görüşülmesi için olağanüstü toplantı gerçekleştirildi. Toplantının son bölümlerinde Bolu Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Uğur Akbay ve Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan arasında tartışma yaşandı.

SU ŞİŞESİ FIRLATTI

Oylama sırasında yaşanan gerginlik sırasında arka sıralarda oturan AK Partili meclis üyesi Hacer Çınar, Başkan Özcan'a su dolu pet şişeleri fırlattı. Şu şişesi Özcan'ın yanından geçti. Zabıta memurları kürsünün önünde önlem aldı. Hacer Çınar, "Depremin üzerinden siyaset yapıyorsun ahlaksız adam" derken, Tanju Özcan, "Bana ahlaksız diyemezsin" dedi. Öfkesi dinmeyen Hacer Çınar, "Pisliksin sen" dedi. Özcan, "Hacer Hanım bu laflar sana çok yakışıyor" diyerek karşılık verdi.

ÖZCAN: PARTİDEN İHRAÇ OLMAMA SEBEP PROVOKATÖR

Olayın ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Özcan ise Çınar'a tepki göstererek, "Gerçeğin ortaya çıkma gibi bir huyu vardır. İşte AKP'li Hacer Çınar. Disipline gitmem, partiden ihraç olmama sebep provokatör… İşte gerçek yüzü. Hakaret ve küfürleri bu sefer kayda geçti. Ayrıca Depremzedeler için olağanüstü toplanan mecliste HAYIR oyu veren AKPli üyeleri kınıyorum." ifadelerini kullandı.

ÇINAR'A YÖNELİK SÖZLERİ NEDENİYLE CHP'DEN GEÇİCİ İHRAÇ EDİLMİŞTİ

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu Belediye Meclisi 2022 Mayıs ayı ikinci oturumunda yapılan oylamada el kaldıran AK Parti Meclis üyesi Hacer Çınar'a, "Bana niye el sallıyorsunuz hanımefendi. El sallamak ayıp oluyor. Ben evli barklı adamım. Öyle şey olmaz" demişti. Bu sözler üzerine CHP Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen Özcan, 1 yıl geçici süreyle çıkarma cezası almıştı. Tanju Özcan, Hacer Çınar'ın kendisine yönelik açtığı 'hakaret' davasından da Bolu 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nin vermiş olduğu kararla beraat etmişti.