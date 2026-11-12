AK Partili Güneş, 600 milyon liralık kamu zararı iddiasını komisyonda yanıtladı

(TBMM) - YENİ Parti İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş'ın Milli Eğitim Bakanlığı'nın alımlarında 600 milyon liralık kamu zararı oluştuğu iddiasına AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş yanıt verdi. Güneş, alımlar sırasında söz konusu malzemelerin Devlet Malzeme Ofisi'nde bulunmadığını savunurken, Özçağdaş'ın "Sen yalancısın" sözleriyle tepki göstermesi üzerine komisyonda tartışma çıktı ve görüşmelere 10 dakika ara verildi.

AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplanan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2027 yılı bütçe görüşmeleri sürüyor. AK Parti Uşak milletvekili İsmail Güneş, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2027 yılı bütçesinin görüşüldüğü Plan ve Bütçe Komisyonu'nda konuştu.

Güneş, YENİ Parti İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş'ın Milli Eğitim Bakanlığı'nın alımlarında 600 milyon liralık kamu zararı oluştuğu yönündeki iddialarına yanıt verdi. İddiaların doğru olmadığını savunan Güneş, söz konusu alımların yapıldığı dönemde Devlet Malzeme Ofisi'nde (DMO) bu malzemelerin bulunmadığını söyledi.

Güneş, alımların Ağustos 2024'te gündeme geldiğini ve taleplerin Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne iletildiğini belirterek, öğretmenlerin yenilikçi sınıflarda kullanmak üzere mevcut sıralar yerine hareketli, farklı oturma düzenlerine dönüştürülebilen sıralar istediğini anlattı. Bu ihtiyaç doğrultusunda teknik şartname hazırlandığını ifade eden Güneş, DMO'da söz konusu malzemelerin bulunup bulunmadığının araştırıldığını söyledi.

Sayıştay 7. Dairesi'nin konuyla ilgili incelemesine de değinen Güneş, Bakanlığın savunmasında o dönemde DMO'da bu malzemelerin bulunmadığını bildirdiğini, bunun tespit edilmesinin ardından yargılamanın iptal edilerek yeniden başlatıldığını öne sürdü.

Güneş, elinde DMO'nun malzemelerin bulunmadığına ilişkin yazı olduğunu belirterek Özçağdaş'ın iddialarına tepki gösterdi. Güneş'in konuşması sırasında Özçağdaş ile arasında tartışma çıktı. Özçağdaş, Güneş'e "Sen yalancısın" diye seslendi.

Tartışamaya dahil olan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise "Benim elimde TMO'nun yazısı var. Yalan söylüyorsun. 'Elimde bu malzeme yok' diyor. Yalancısın" ifadesini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in de tartışmaya dahil olması üzerine komisyon salonundaki gerginlik arttı ve görüşmelere 10 dakika ara verildi. Arada konuşan Özçağdaş, "Sen de genel müdürün de suçüstü yakalandınız. Cumhurbaşkanı'nın genelgesine rağmen DMO'ya sormadınız, teklif almadınız" dedi.

YENİ Parti Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, komisyonda yaptığı konuşmasında "Sizi gölge gibi takip eden Suat Özçelik'in bugün yaptığı açıklamalar, belgeler ve deliller kimyanızı bozdu. Bizi yalancılıkla suçlamaya başladınız. Herkese karşı bir öfke ve burada seçilmiş milletvekillerine karşı özellikle 'Ama gece uyuyamayacağım, işte elimi sıkmadım' ya da 'Yatamayacağım' gibi aşağılayıcı, küçümseyici ifadeler kullandınız. Asıl uyuyamayan sizsiniz Sayın Bakan. Sizin bu yaptıklarınızdan tüm milletin uykusu kaçtı" dedi. Ocaklı, şöyle devam etti:

"Hani bir kuruşluk demiştiniz ya, oysa 1 milyarlık bir kamu zararından bahsediyoruz. İşte önümüzde belgeler var. Size de gösterdiler, siz de biliyorsunuz. Bunu tüm vekillerimiz söyledi ama beni de takip edenler açısından tekrar edeyim. 2024 yılına ait bir Sayıştay denetlemesi olmuş. Sayıştay bu raporlarda, 'Devlet Malzeme Ofisi'nde var olduğunu bildiğiniz halde neden Devlet Malzeme Ofisi'nden almadınız da olağanüstü haller kapsamında kullanılan 21/B alım yöntemini tercih ettiniz? Fazla fiyatla, yüksek fiyatla mal alarak milleti kamu zararına uğrattınız.' demiş. Sayıştay bunu size sormuş. Düzeltiyorum, Sayıştay. Siz de buna çeşitli cevaplar vermişsiniz. Ancak Sayıştay bunu kabul etmemiş ve 'Kamu zararının tablosu budur.' demiş. Mesela birinci tablo burada. Burada, 'Bir öğrenci masasını 1.723 TL'ye alabilirken 5.660 TL'ye almışsınız.' diyor. Bunları teker teker saymak zaman alır. Bu şekilde gerçekleştirdiğiniz üç 21/B ihalesiyle toplamda yaklaşık 573,8 milyar TL fazladan para ödemişsiniz. Bu milletin parasını nasıl çarçur ediyorsunuz? Ben buna kamu zararı falan demem. Bu, bu milletin parasını çarçur etmekten başka hiçbir şey değil."

Kaynak: ANKA