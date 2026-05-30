Arsenal golü atınca Paris'te sokaklar savaş alanına döndü

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Arsenal'in öne geçmesinin ardından Paris'te tansiyon yükseldi. PSG taraftarlarının yoğun olarak bulunduğu bölgelerde kargaşa yaşanırken, bazı noktalarda güvenlik güçleri devreye girdi.

ARSENAL'İN GOLÜ ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Arsenal ile PSG arasında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde İngiliz ekibinin erken bulduğu gol, Paris'te beklenmedik görüntülere sahne oldu. Kai Havertz'in kaydettiği golle Arsenal'in öne geçmesinin ardından şehirde bazı bölgelerde gerginlik yaşandı. Özellikle taraftarların toplandığı alanlarda hareketlilik dikkat çekti.

KARGAŞA YAŞANDI

PSG taraftarlarının yoğun olarak bulunduğu noktalarda yaşanan kargaşa nedeniyle güvenlik güçleri önlem almak zorunda kaldı. Bazı taraftar grupları arasında sözlü tartışmalar yaşandığı görülürken, şehir merkezindeki hareketlilik kameralara da yansıdı. Yetkililer, olası olayların büyümemesi için güvenlik önlemlerini artırdı.

FİNAL ÖNCESİ TEDBİRLER ALINMIŞTI

Karşılaşma öncesinde Paris'teki birçok işletme olası taşkınlıklara karşı vitrinlerini ahşap paneller ve barikatlarla kapatmıştı. Şehir genelinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, final sırasında yaşanan gerginlik bu tedbirlerin neden uygulandığını bir kez daha gözler önüne serdi.

GÖZLER MAÇIN DEVAMINDA

PSG taraftarları takımlarının geri dönüş yapmasını beklerken, Paris'teki atmosfer de giderek daha gergin bir hal aldı. Yetkililer, karşılaşmanın kalan bölümünde ve maç sonrasında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı güvenlik önlemlerini sürdürüyor.