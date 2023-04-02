AK Partili Bülent Turan'dan Kerem Kınık'a tepki: Bu nasıl üslup, işinize odaklanın artık

Kahramanmaraş depremlerin ardından bir derneğe çadır sattığın ortaya çıkmasının ardından tepkilerin odağına oturan Kızılay Başkanı Kerem Kınık'a bir tepki de AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan geldi. Kınık'ın Şahan Gökbakar'a yazdığı paylaşımı alıntılayan Turan, "Allah aşkına 'Şahancım' ne, 'bulaşmak' ne? Bu nasıl bir üslup? Göreviniz Recep İvedik tiplemesiyle bu seviyede bir polemik midir? Sadece işinize odaklansanıza artık?" dedi.

Kahramanmaraş'ta gerçekleşen 6 Şubat'taki 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından Kızılay'ın Ahbap Derneği'ne çadır sattığı ortaya çıkmış ve bu nedenle Kızılay Başkanı Kerem Kınık, tepkilerin odağına oturmuştu. Kınık, kendini "Atatürk'ün emri ile İsmet Paşa'nın onayı ile yapılan çadır satışları var" diyerek Murat Ağırel'in araştırdığı belgeleri paylaştı. Ancak Ağırel, "Sayın Başkan ne yazık ki Atatürk ve İsmet İnönü'nün emri ve oluru ile satılan tek bir çadır yoktur" dedi.

ŞAHAN GÖKBAKAR'IN PAYLAŞIMI

Konuya ilişkin oyuncu Şahan Gökbakar, "Keremin mumu, Murat Ağırel'e kadar yanar. Afet anında, millet açıktayken Kızılaydan çadır satan Kerem, kendini Atatürk ve İsmet İnönüye iftira atarak savunmaya kalkmıştı. Yokmuş öyle birşey... ha bu arada noldu seni milletvekili adayı yapmıyorlar mı?" paylaşımında bulundu.

"ŞAHANCIM, BİRBİRİMİZE BULAŞMADAN YAŞAMAYA BAŞLAMIŞTIK"

Gökbakar'a yanıt veren Kınık ise şu paylaşımı yaptı: "Şahancım ne güzel biz deprem bölgesinde sen Marmariste birbirimize bulaşmadan yaşamaya başlamıştık. Ama bu müfteri ifaden beni cevaba mecbur etti. Murat Ağırel'in 'in yazısına cevabım aşağıda. Bu arada davetimiz baki gel depremzedelerimize birlikte hizmet edelim. Hem devletimiz ve gönüllüler sahayı çok hızlı toparladı ilk zamanlarda duyduğun endişeler de yok artık merak etme."

"İŞİNİZE ODAKLANSANIZA ARTIK"

Kerem Kınık ve Şahan Gökbakar'ın atışmasına AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan tepki gösterdi. Kınık'a yönelik olarak Turan, "Allah aşkına 'Şahancım' ne, 'bulaşmak' ne? Bu nasıl bir üslup? Yok mu sizin avukatınız/basın danışmanınız açıklama yapılacaksa yapsın! Göreviniz Recep İvedik tiplemesiyle bu seviyede bir polemik midir? Sadece işinize odaklansanız artık!" dedi.