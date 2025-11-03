Haberler

AK Parti Van İl Başkanı Gürpınar'da Mahalle Ziyaretleri Gerçekleştirdi


AK Parti Van İl Başkanı Abdulahat Arvas ve partililer, Gürpınar ilçesindeki mahalleleri ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Arvas, 400 kişilik ekipleriyle her pazar mahalle ziyaretleri gerçekleştirdiklerini ve bu sürecin, bölgedeki güvenliğin artmasına katkı sağladığını belirtti.

Ak Parti Van İl Başkanı Abdulahat Arvas, beraberindeki partililerle Gürpınar ilçesindeki mahalleleri ziyaret etti.

Partiden yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 400 kişiden oluşan 27 ekip, ilçedeki mahalleleri gezerek vatandaşlarla bir araya geldi, talep ve önerilerini dinledi.

Arvas, her pazar günü ilçelere giderek mahalle ziyaretleri gerçekleştirdiklerini belirtti.

Bu hafta Gürpınar ilçesinde hanelere konuk olduklarını ifade eden Arvas, "İlçe ziyaretlerimiz kapsamında vatandaşımızın evlerine gittik, onlarla çay sohbeti eşliğinde genel ve yerel konularda istişareler gerçekleştirdik. İlçe başkan ve teşkilatları, kadın kolları, gençlik kolları, belediye meclis üyeleri, mahalle başkanları ve yönetim kurulu üyelerimizden oluşan 400 kişilik teşkilat mensuplarımızdan oluşturduğumuz 27 ayrı grup ile ilçemizin 58 kırsal 2 merkez mahallesinde vatandaşlarımıza konuk olduk." dedi.

"Terörsüz Türkiye" süreci ile ilgili değerlendirmede bulunan Arvas, "Bu süreçle daha güvenilir hale gelen kırsal bölgelerimiz, doğal güzelliklerin yanı sıra tarihi güzelliklere de ev sahipliği yapıyor. Yıllarca mahrum bırakıldığımız bu eşsiz güzelliklerimizi artık gönül rahatlığıyla gezip gözlemleyebiliyoruz ve gözlemledikçe de ne kadar çok güzelliği havzamızda barındırdığımıza şahitlik ediyoruz. Türk, Kürt, Arap, Laz ile biz aynı vatanın çocukları, kardeşçe yaşayan ümmet fertleri, söz konusu din ve vatan olunca omuz omuza çarpışan, birbirine sırtını dayayan, et ve tırnak olmuş bir milletiz." ifadelerini kullandı.

Ziyarete, MDK üyesi Zahir Soğanda, AK Parti Gürpınar İlçe Başkanı Faruk Şamiloğlu, Gençlik Kolları Başkanı Burak Gültepe ve teşkilat üyeleri katıldı.

Kaynak: AA / Nevzat Umut Uzel - Güncel



