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AK Parti Tarsus'ta düzenlenen Cengiz Kurtoğlu konserinde yangın çıktı

AK Parti Tarsus'ta düzenlenen Cengiz Kurtoğlu konserinde yangın çıktı

Güncel Haberler

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin de katıldığı Cengiz Kurtoğlu konserinde teknik malzemelerin bulunduğu TIR'da yangın çıktı. Bakan Nebati ve şarkıcı Kurtoğlu, alandan çıkarıldı.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde AK Parti teşkilatının düzenlediği, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin de katıldığı Cengiz Kurtoğlu konserinde yangın çıktı. Yangın sonrası Bakan Nebati ve şarkıcı Kurtoğlu, alandan çıkarıldı.

AK Parti teşkilatı tarafından Tarsus'ta düzenlenen Cengiz Kurtoğlu konserinde teknik malzemelerin bulunduğu TIR'da yangın çıktı. Sahneye kadar ulaşan duman nedeniyle, konsere katılan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, korumalar eşliğinde makam aracına alınıp, olay yerinen uzaklaştırıldı. Ünlü şarkıcı Cengiz Kurtoğlu da yükselen duman nedeniyle sahneden indi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, konsere gelen vatandaşlar ise dağıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Okan Çalışkan - Güncel

Cengiz Kurtoğlu Tarsus Güncel Haberler

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