AK Parti'nin önergesiyle Mekke Anlaşması 4 Kasım'da Genel Kurul'da görüşülecek

Haber: Erva GÜN

(TBMM) - Ak Parti, TBMM Genel Kurulu'nun gündeminin ve çalışma saatlerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin grup önergesi verdi. Kabul edilen önergeyle, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması'nın gündemde öne çekilerek, 4 Kasım Çarşamba günkü Genel Kurul birleşiminde görüşülmesine karar verildi.

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplanarak partilerin grup önerilerini görüştü. AK Parti'nin Meclis'in gündemi ile çalışma saatlerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin grup önerisi görüşülerek kabul edildi.

Önergeyle, Türkiye Cumhuriyeti, Pakistan İslam Cumhuriyeti ve Suudi Arabistan Krallığı Arasında Ortak Savunma İçin Mekke Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi'nin 48 saat geçmeden gündemin ikinci sırasına alınmasına karar verildi.

Öte yandan, Genel Kurul'un 3 Kasım Salı günkü birleşiminde Türk Kızılayı Kanun Teklifi'nin görüşmelerinin tamamlanmasına kadar, 4 Kasım Çarşamba günkü Genel Kurul birleşiminde Mekke Anlaşması'nın görüşmelerinin tamamlanmasına kadar, 5 Kasım Perşembe günkü birleşimde Yabancı Dijital Konaklama Platformları Kanunu Teklifi'nin birinci bölümünde yer alan maddelerin görüşmelerinin tamamlanmasına kadar, 10 Kasım Salı günkü Genel Kurul birleşiminde Yabancı Dijital Konaklama Platformları Kanunu Teklifi'nin görüşmelerinin tamamlanmasına kadar, 11 Kasım Çarşamba günkü birleşimde "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı (UN-HABITAT) Tarafından Temsil Edilen Birleşmiş Milletler Arasında Doğu Avrupa ve Orta Asya Ülkeleri İçin Türkiye Cumhuriyeti'nde BM-Habitat Bölge Ofisi Kurulmasına İlişkin Anlaşma"nın görüşmeleri tamamlanmasına kadar, 12 Kasım Perşembe günkü Genel Kurul birleşiminde ise Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya Devleti Milli Birlik Hükümeti Arasında Kolluk İş Birliği Mutabakat Muhtırasının Notalarla Birlikte Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerin tamamlanmasına kadar görüşmelerin sürdürülmesi önerildi.

Öneri üzerine görüşmelerin ardından yapılan oylamada, Meclis'in çalışma takvimi ve saatlerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin grup önerisi kabul edildi.

Kaynak: ANKA