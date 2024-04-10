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AK Parti Milletvekili Serkan Bayram, Avrupa Ekonomik Senatosu'ndan Fahri Senatörlük ve Nobel adaylığı desteği aldı

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AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, "Bugün Avrupa Ekonomik Senatosu (EES), 'Fahri Senatörlük' unvanını verdi hem de engellilerle ilgili mücadelemiz nedeniyle Nobel adaylığımıza destek verdiler. Ülkem adına teşekkür ediyorum." dedi.

Bayram, Brüksel'de Avrupa Parlamentosu'ndaki (AP) üst düzey temaslarının ardından basına açıklama yaptı.

Türkiye ile Avrupa Birliği'nin (AB) ekonomik ilişkilerin yanı sıra kültürel ilişkilerini de geliştirmesi gerektiğini belirten Bayram, "İnşallah el ele, gönül gönüle daha büyük hizmetleri hep birlikte yapacağız." ifadesini kullandı.

Bayram, "Bugün EES, 'Fahri Senatörlük' unvanını verdi hem de engellilerle ilgili mücadelemiz nedeniyle Nobel adaylığımıza destek verdiler. Ülkem adına teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Milletvekili Bayram, AP'deki temaslarında muhataplarından Nobel Barış Ödülü adaylığı için güçlü bir destek aldığını dile getirdi.

AP'de Gazze vurgusu

Bayram, "İnsanlar ölmesin, Gazze ölmesin, Filistin ölmesin, kan akmasın. Barış içinde bir dünya istiyoruz, savaş istemiyoruz. Engelsiz bir dünya, engelsiz bir Türkiye istiyoruz." dedi.

EES Genel Müdürü Michael Jager de "Bugün EES Fahri Senatörü olan Serkan Bayram'ı ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz." diye konuştu.

Bayram'ın Türkiye'de siyasetteki aktif rolüne işaret eden Jager, Bayram'ın insani projelere öncelik verdiğini ve Nobel Barış Ödülü'ne aday olduğunu dile getirdi.

Jager, Bayram'ın başarılarının devam etmesini diledi.

Kaynak: AA / Güncel

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