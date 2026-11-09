AK Parti'liler İBB Meclisinde 160 milyar liralık kamu zararı iddiasını dile getirdi

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisinde, AK Parti'li Meclis Üyesi Muhammet Kaynar, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" iddianamesine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, İBB yönetimini eleştirdi.

İBB Meclisi kasım ayı toplantılarının birinci oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında belediyenin Saraçhane'deki binasında yapıldı.

Mecliste, gündem dışı konuşma yapmak üzere söz alan AK Parti'li Meclis Üyesi Muhammet Kaynar, İBB'nin kaynaklarının belirli bir yapının çıkarları için kullanıldığının artık bir iddia olmadığını söyledi.

Bunun ağır ceza mahkemesinde yargılaması süren davada ortaya çıkan bir tablo olduğuna dikkati çeken Kaynar, savcılık tarafından "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" adı verilen iddianamede, ihalelerden, imar ve ruhsat işlemlerinden alınan rüşvetler ile hak ediş ödemelerinin yüzde 10-12'lik kısmının "sistem" adı verilen yapıya aktarıldığından bahsedildiğini vurguladı.

Kaynar, "Suç tarihleri itibarıyla yaklaşık 160 milyar lira ve 24 milyon dolarlık kamu zararı oluştuğu ileri sürülmektedir. İddianame kapsamında, toplam 155 adet eylem ve 208 adet suç isnadı bulunmaktadır. Bunlar arasında, 65 adet rüşvet, 67 adet ihaleye fesat karıştırma, 40 adet kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık, 11 adet suç gelirlerini aklama, 6 adet irtikap, evrakta sahtecilik gibi ağır suçlar sıralanmaktadır." ifadelerini kullandı.

Bu kadar ağır iddia ve kuvvetli suç şüphesi varken İBB yönetiminin neler yaptığını soran Kaynar, "İddiaların üzerine gitmek, kamu zararını tespit etmek ve gereğini yapmak yerine üstünü örtmeye çalışıyor. Kamu zararı oluşmadığına dair raporlar hazırlatmaya kalkıyor, bunu reddedenlere yaptırım uygulamaya yelteniyor." diye konuştu.

Hafriyat döküm sahasındaki usulsüzlük iddialarına değinen Kaynar, şöyle devam etti:

"İstanbul'da yan yana iki parseli olan kişiye, parsellerinin birinden çıkardığı hafriyatı kendisine ait yandaki parsele istiflediği için ceza yazan İBB, döküm sahasının dışına izinsiz olarak dökülen 185 milyon tondan fazla hafriyatı görmemiş. Eğer buraya dökülen kaçak hafriyat sisteme gidiyorsa, sistemin başındakilerin bunu engellemesi tabii ki beklenemez."

Kaynar, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun belediyenin sayısız toplantı mekanı varken, toplantılarını neden Etiler'deki otelde yaptığını sordu.

Bu otelde 2024-2025'te tam 20 kez mahrem toplantı yapıldığını belirten Kaynar, sinyal kesici cihaz kullanılması, kameraların bantlanması gibi gizlilik tedbirlerine değindi.

Kaynar, "(Mahkemede) Bu gizlilik tedbirleriyle ilgili savunmalarda bir açıklama duydunuz mu? Duyan varsa gelsin burada anlatsın. Bu tedbirler rastgele değildir. Profesyonel bir suç örgütünün klasik unsurlarıdır. Deşifre olmamak, delil bırakmamak, sistemin devamını sağlamak. Şimdi buradan şunu sormak hakkımız: Madem yanlış bir iş yapmıyorlardı, bu gizlilik önlemlerinin sebebi nedir? Doğru iş yapanın bu önlemlerle ne işi olabilir?" ifadelerini kullandı.

Konuşmasının ardından Kaynar ile Yeni Parti Meclis Üyesi Melendiz Dalyan İzgi iddialara ilişkin tartışma yaşadı.

"Para varsa hizmet nerede, hizmet yoksa para nerede?"

AK Parti'li Meclis Üyesi Abdulkadir Altınhan, İBB'nin 2019'da gerçekleşen bütçe gelirinin 19 milyar 540 milyon lira olduğunu, bunun 2025 yılının sonunda 275 milyar 430 milyon liraya yükseldiğini söyledi.

Yıllık gelirlerin nominal olarak yaklaşık 14 kat arttığını dile getiren Altınhan, İBB'ye İSKİ, İETT ve belediye iştirakleri de dahil edildiğinde 7 yılda toplam 105 milyar dolarlık kaynak oluştuğunu, bunların yatırımlara ve hizmetlere yansımasının sorgulanması gerektiğini savundu.

Altınhan, "Kasaya giren 105 milyar dolarlık o devasa servete karşılık bu şehre ne verdiniz?" diye sordu.

Belediye gelirlerindeki artışta merkezi yönetimden aktarılan payların önemli bir yer tuttuğunu belirten Altınhan, 2019 yılında 14 milyar lira olan merkezi yönetim aktarımının 2025 yılında 245 milyar lirayı aştığını kaydetti.

İBB'nin toplam giderlerinin 2019 yılında 21 milyar 420 milyon lira, 2025 yılında ise 261 milyar 290 milyon lira olarak gerçekleştiğini aktaran Altınhan, aynı dönemde sermaye giderlerinin toplam harcamalar içindeki payının yüzde 40,6'dan yüzde 20,6'ya gerilediğini anlattı.

Altınhan, Sayıştayın İBB 2025 Yılı Denetim Raporu'nda metro projeleri için sağlanan bazı kredilerin amaçları dışında kullanıldığına ilişkin tespitlerin yer aldığını dile getirdi.

Metro projeleri kapsamında toplam 4 milyar 755 milyon avroluk kredi tutarına işaret eden Altınhan, bazı borçlanmaların başlangıçta öngörülen projeler dışında kullanıldığını belirtti.

Altınhan, kredilerin hangi yatırımlara aktarıldığının ve projelerdeki gerçekleşme oranlarının açıklanmasını talep ederek, raylı sistem yatırımlarına ayrılan kaynakların kullanımının kamuoyuna açık biçimde raporlanması gerektiğini söyledi.

İBB'nin tahsil edilmemiş alacaklarına ilişkin bilgileri de paylaşan Altınhan, 2025 yılı mali verilerine göre belediyenin 1 milyar 784 milyon lira kira alacağı bulunduğunu belirtti.

Altınhan, 2026 yılına devreden tahakkuk etmiş ve tahsil edilmemiş idari para cezalarının 5 milyar 179 milyon lira olduğunun altını çizerek, bu cezaların yaklaşık 3,5 milyar lirasının kaçak hafriyat dökümüyle ilişkili olduğunu vurguladı.

Belediye iştiraklerinden tahsil edilmesi gereken 8 milyar 490 milyon liralık alacak bulunduğunu ifade eden Altınhan, söz konusu tutarların hukuki durumlarına ve tahsil edilebilirliklerine göre değerlendirilmesi gerektiğini dile getirdi.

"Para varsa hizmet nerede, hizmet yoksa para nerede?"

İstanbul'un ulaşım, altyapı ve deprem hazırlığı gibi temel ihtiyaçlarına dikkati çeken Altınhan, "İstanbul'un bütçesi katlanarak büyüdü. Gelirler büyüdü. Borçlar dağ gibi büyüdü. Kendi konfor bütçeleriniz büyüdü ama ne hikmetse hizmet unutuldu. Bizim bu meclisten sorduğumuz soru gayet net, gayet açıktır. Para varsa hizmet nerede, hizmet yoksa para nerede?" diye sordu.

Kaynak: AA