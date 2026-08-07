Hayati Yazıcı: Terörsüz Türkiye'de yeni bir safhaya girdik

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Terörsüz Türkiye sürecinde o günden bu yana değişik safhalardan geçerek dün itibarıyla yeni bir safhaya girilmiştir" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Gaziantep'te Güneyşehir Konut Anahtar Teslim Töreni ve Hak Sahipliği Kura Çekimi'ne katıldı. Programda Yazıcı'nın yanı sıra Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, ilçe belediye başkanları, milletvekilleri ve vatandaşlar yer aldı.

'SOSYAL DEVLET LAFLA OLMAZ'

Hayati Yazıcı, Türkiye Cumhuriyeti'nin sosyal, demokratik ve laik bir hukuk devleti olduğunu belirterek, sosyal devletin lafla değil, icraatla olacağını söyledi. Yazıcı, "Biz çalışan, terleyen kadrolarız. Yetki sizindir. Sizin yetki vermek suretiyle yönetme görevini tevdi ettiğiniz kadrolar, bilesiniz ki bunu bir emanet olarak bilir; emanete gösterilecek özenin ne olması gerektiğin, hem bu dünyada hem ahirette sorumluluğunun ne olduğunun idraki içinde hareket ediyoruz. Türkiye'nin değişim ve dönüşümünü bu şekilde gerçekleştiriyoruz. Anayasada devletin nitelikleri sayılır. Onlardan bir tanesi de sosyal devlet vurgusudur. Türkiye Cumhuriyeti sosyal bir devlettir. Demokratik, laik, sosyal bir hukuk devletidir. Sosyal devlet lafla olmaz" dedi.

'YANLIŞ YAPAN YARGIDA HESAP VERECEKTİR'

Yazıcı, milletin imkanlarını haksız yöntemlerle başka yönlere sürükleyenlerin yargıda hesap vereceklerini belirterek, "Tecrübem bana şunu göstermiştir, gözlemim şudur. Bir ilde yönetici kadrolar, siyasi kadrolar millete odaklanarak, hak hukuk gözeterek, helal harama dikkat ederek birlikte çalışma yürütürlerse, sorunların çözümüne birlikte odaklanırlarsa, yani ortak aklı egemen hale getirirlerse orada başarı vardır. Ama bugün maalesef Türkiye'nin değişik yerlerinde, şu veya bu mülahaza ile milletin hukukunu çarçur edenler, imkanlarını haksız yöntemlerle başka yönlere sürükleyenlerin görünür olması asla moralinizi bozmasın. Bunlar elbette ki yargıda hesaplarını verirler. Temiz iseler aklanırlar ama temiz değillerse mutlaka müstahak oldukları yaptırımla, cezayla karşı karşıya gelirler" diye konuştu.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE'DE YENİ BİR SAFHAYA GİRDİK'

Terörsüz Türkiye için 40 yıldır mücadele verdiklerini belirten Yazıcı, dün itibarıyla yeni bir safhaya girdiklerini ifade ederek, bu konuda yapılabilecek olan yasal düzenlemenin teklif halinde dün Meclis'e sunulduğunu ve bugün komisyonda görüşülmeye başlanacağını anlattı. Birkaç gün içerisinde bu konunun yasalaşacağını da kaydeden Yazıcı, sözlerini şöyle tamamladı:

"40 yıldan bu yana Türkiye'nin kalkınmasına, birlik ve bütünlüğüne halel getirmek, vatanı bölmek, milleti parçalamak için yabancı unsurların aparatlığını da üstlenmiş terör örgütüyle mücadele ediyoruz. Bugüne kadar 9 defa terörü sonlandırmak amacıyla bir yandan silahlı mücadelemiz devam ederken bir yandan da yasal düzenlemeyle sonlandırmak için düzenleme yapmışız. Terörsüz Türkiye süreci ile değişik safhalardan geçerek dün itibarıyla yeni bir safhaya girilmiştir. ve bu konuda yapılabilecek olan düzenleme, yasal düzenleme teklif halinde dün Meclis'e sunuldu 12 maddelik. Bugün komisyonda görüşülmeye başlanacak ve birkaç gün içerisinde inşallah yasalaşması sağlanacaktır. Bu kesinlikle bir af düzenlemesi değildir. Bu düzenleme de kesinlikle aziz şehitlerimizin ruhunu muazzep kılacak, gazilerimizi üzecek herhangi bir hedef, herhangi bir amaç asla söz konusu değil. Türkiye'yi ve bölgeyi terörden, teröristlerden ve onları aparat olarak kullanacak ülkelerin tasallutunu da önlemek üzere bu projeyi gerçekleştirdiğimizde, Türkiye hem iç bünyesi daha güçlü hale gelmiş, hedeflerine Türkiye Yüzyılı dediğimiz Cumhuriyet'in kuruluşunun 2'inci yüzyılında daha güçlü bir şekilde projelerini hayata geçirebilecek, sorunlarınızın çözümü için gerekli kaynağı da sağlama imkanına kavuşacak ve elbette ki güçlü Türkiye aynı zamanda güçlü bölgenin de var olmasıyla dünya sulhuna büyük katkı sağlayacak."

Konuşmaların ardından Gaziantep'te Kuzeyşehir ve Güneyşehir'de bin konutun kat ve daire kurası çekilirken, bin konutun ise hak sahibine anahtar teslimi yapıldı. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak olan Bahçelievler Projesi'nin ilk etabını oluşturan 5 bin konutun da temeli atıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı