AK Parti genel başkan yardımcılarından, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

AK Parti genel başkan yardımcıları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 106. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Hayati Yazıcı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, 23 Nisan 1920'nin sadece Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış tarihi değil aynı zamanda millet egemenliğine dayanan demokrasinin ve Cumhuriyetin temellerinin atıldığı gün olduğunu belirtti.

Gazi Meclis'in açılmasıyla egemenliğin kayıtsız şartsız millete geçtiğini ve devletin temelinin milli irade üzerine inşa edildiğini vurgulayan Yazıcı, şunları kaydetti:

"Milletin iradesi her türlü dayatmanın, vesayetin ve tahakkümün üstünde konumlanmıştır. 106 yıldır olduğu gibi bugün de milletimizin iradesinin yegane adresi olan bu yüce çatı, hiçbir vesayete boyun eğmeden birlik ve beraberliğimizin en büyük teminatıdır. Gazi Meclisimizin 106. kuruluş yıl dönümünü ve tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum. Kuruluşundan bu yana TBMM çatısı altında ülkemize hizmet etmiş olan tüm milletvekillerimizi şükranla anıyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk Başkanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere kurtuluşun ve kuruluşun aziz kahramanlarını, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar ise paylaşımında, "Gazi Meclisimizin 106. kuruluş yıl dönümünde, milli egemenliğimizin teminatı olan evlatlarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı gönülden kutluyorum. Yüzünüzdeki gülümseme hiç eksilmesin. Yolunuz aydınlık, bahtınız her daim açık olsun." ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu ise videolu mesaj yayımladı.

Bugün millet iradesinin tecelligahı olan Gazi Meclis'in açılışının yıl dönümünün, büyük bir gurur ve coşkuyla idrak edildiğini belirten Zorlu, "Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bu anlamlı gün, yarınlarımızın teminatı olan sizlerin ne kadar kıymetli olduğunun en güçlü ifadesidir. Sevgili çocuklar, sizler bu ülkenin umudu, neşesi ve aydınlık yarınlarısınız. Bizlere düşen en büyük görev ise sizlerin güven içinde, huzurla ve en iyi şartlarda yetişmesini sağlamaktır." ifadelerini kullandı.

Son günlerde yaşanan şiddet olaylarının herkesi derinden üzdüğünü ve yürekleri burktuğunu vurgulayan Zorlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Evlatlarımızın güvenliği her şeyin üzerindedir. Okullarımızın bilimin, dostluğun ve huzurun yuvası olması için gerekli tüm adımlar kararlılıkla atılmakta olup, bu süreç tavizsiz şekilde devam ettirilecektir. Çocuklarımızın umutlarının daha da büyüdüğü bir Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle anıyor, tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyorum."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş de TBMM'nin kuruluşunun 106. yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladığını belirterek, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın, büyük ve güçlü Türkiye idealini daha ileriye taşıyacak inançla yetişmesini temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sosyal Politikalar Başkanı Fatma Betül Sayan Kaya da, "Gazi Meclisimizin 106. kuruluş yıl dönümü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Umudumuz, en değerli varlığımız olan çocuklarımızın her birine sevgilerimi sunuyorum. Sağlık, mutluluk, her şeyin en güzeli sizin olsun çocuklar." paylaşımını yaptı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanı Nilhan Ayan da 23 Nisan 1920'de, milli iradeyi korumak ve milletin kendi kaderine sahip çıkmasını kalıcı hale getirmek için en güçlü adımın atıldığını belirterek, "106 yıl önce kurulan Meclis, bugün de çocuklarımızın umutlarına ışık olmaya devam ediyor. Yarınımızın teminatı olan çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun." açıklamasını yaptı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Hüseyin Yayman ise paylaşımında, 23 Nisan'ın milletin iradesini tarih sahnesine güçlü bir şekilde taşıdığı, çocukların neşesiyle anlam bulan özel bir gün olduğunu belirtti.

Yayman, "Yarınlarımızın mimarı olan çocuklarımızın gözlerindeki ışık hiç sönmesin, umutla, özgüvenle ve sevinçle büyüsünler. Bu kıymetli bayramı bizlere armağan eden Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, vatan uğruna fedakarlık gösteren tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum." ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya ise açıldığı günden bu yana millet iradesinin tecelligahı olan TBMM'nin dün olduğu gibi bugün de milli iradeye sahip çıkma kararlılığının en güçlü teminatı olduğunu vurguladı.

Bu aziz mirasın en kıymetli emanetçileri çocuklar ve gençlerin, Türkiye'nin yarınlarının teminatı olduğunu ifade eden Sırakaya, "Onların eğitimine, güvenliğine ve huzuruna yönelen her türlü tehdide karşı tüm kurum ve kuruluşlarımızla kararlılıkla durmaya, milli iradeyi, bağımsızlığımızı ve istikbalimizi aynı azimle korumaya devam edeceğiz." açıklamasını yaptı.

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan da, Gazi Meclis'in bugün de milli egemenlik, demokrasi ve millet iradesinin en güçlü teminatı olduğunu belirterek, Meclis'in vesayet odaklarına, darbeci anlayışlara ve demokrasi dışı müdahalelere karşı da milletin sarsılmaz direncinin sembolü olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin geçmişte darbelerle ve muhtıralarla milli iradesinden koparılmak istendiğini ancak milletin demokrasiye ve kendi geleceğine sahip çıkarak bu girişimleri boşa çıkardığının altını çizen İnan, "Türkiye'nin iradesi artık sadece sınırlarımız içinde değil, diplomaside, ekonomide, savunma sanayiinde ve insani vicdanın sesi olarak dünyanın dört bir yanında yankılanmaktadır. Söz de, karar da gelecek de milletindir." değerlendirmesinde bulundu.

İnan, 23 Nisan vesilesiyle çocukların güven içinde büyümesi, güçlü değerlerle yetişmesi ve umutla geleceğe yürümesi için tüm imkanlarımızı seferber edeceklerini ve her bir evladının hayallerini büyüten, ufkunu açan ve yarınlara güvenle hazırlayan bir Türkiye için çalışacaklarını kaydetti.