Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan: Otopark ve kentsel dönüşüm en önemli sorunlarımız

AK Parti'den yeniden aday gösterilen Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Fatih'te en önemli sorunlarının kentsel dönüşüm ve otopark olduğunu belirterek, "Bu dönem, otopark sorununu çözebilirdik ama çözebileceğimiz üç büyük arazi, İETT arazisi, Vatan Caddesi'ndeki Migros lunapark arazisi ve İSKİ arazisi İBB mülkiyetinde olduğundan, biz bunları istememize rağmen bize vermedikleri ve en büyük otopark alanları burası olduğu için yapamadık." dedi.

Turan, Anadolu Ajansının (AA) Ümraniye'deki İstanbul Ofisi'ni ziyaret etti.

AA İstanbul Haberleri Müdürü Muhammed Enes Can tarafından karşılanan Turan, haber merkezinde görevli muhabirlerle de sohbet etti.

Can, ajansın işleyişine dair bilgi verdiği Turan'a ziyaretin sonunda AA'nın İsrail'in Gazze'de işlediği suçları tüm açıklığıyla ortaya koyan ve temel delil niteliğinde olan "Kanıt" kitabı ile 2023 yıllığını takdim etti.

"Sur diplerinde 42 bin metrekarelik alanı yeşil alan olarak açtık"

Fatih Belediye Başkanı Turan, ziyaretin ardından AA muhabirine 2019 ile 2024 yılları arasında hayata geçirdikleri projeleri ve yeniden belediye başkanı adayı gösterildiği ilçeyle ilgili hedeflerini anlattı.

Fatih'in tarihi bir yer olduğu için geçmişe dayanan sorunlarının da bulunduğunu belirten Turan, tamamı sit alanı olan bu bölgede herhangi bir iş yapılmaya kalkıldığında birçok prosedüre uyulması gerektiğini anlattı.

Turan, göreve geldiklerinde ilk olarak Suriçi'nde çalışmalar yaptıklarına dikkati çekerek, "Bunu gururla söylüyorum. Bugün görevi bırakacak olsam geride büyük bir iz olarak tarihe kalacak olan şey, yıllardır Fatih'teki kötü yapılaşmayı, kötü sosyal olayları, güvensizlik ortamını ifade eden Suriçi bölgesini temizleyerek, o kötülüğü kaldırarak, kamuya kazandırarak buraları yeşil alana çevirmemizdir. Bunun birinci etabını geçen yıl açtık. İkinci etabını 15 gün önce halka açtık, bir açılış da yapacağız. Fatih'te en büyük yeşil alanlarda, iki yakada 2 tane çukurbostanımız var. Bunlar yaklaşık 25 bin metrekarelik alanlarken şu anda sur diplerinde 42 bin metrekarelik bir alanı yeşil alan olarak açtık." diye konuştu.

İlçedeki 12 kütüphaneden günde 6 bin öğrenci faydalanıyor

İlçenin Sultanahmet, Ayasofya, Süleymaniye, Tahtakale, Mercan ile Mısır Çarşısı gibi birçok markasının bulunduğunu aktaran Turan, modern dönemde ilçenin en önemli markasının da "Fatih Kütüphaneleri" olduğunu ifade etti.

Bu kütüphanelere üye olan yaklaşık 300 bin gencin 100 bininin Fatihli, 200 bininin farklı ilçeli olduğunu vurgulayan Turan, "Şu anda 12 kütüphanemizde 300 bin aktif üyemizle günde 6 bin öğrenciye servis veriyoruz. Belediye binamızda 7/24 yaşayan, hiç kapanmayan kütüphanemiz var. Burada her şey ücretsiz. Günde 3 sefer çorba, 2 sefer kahve veriyoruz. Sınırsız çay, sınırsız internet, 10 sayfa fotokopi veriyoruz." ifadelerini kullandı.

İlçenin üçüncü yüzme havuzu yakında hizmete açılacak

Mehmet Ergün Turan, ilçede eski İBB Başkanı Kadir Topbaş döneminde yapılan spor salonunda bulunan yüzme havuzuna ek olarak, şu anda Fatih'e 2 yüzme havuzu ile 9 spor salonu ilave ettiklerini, üçüncü yüzme havuzunu da 1-1,5 aya kadar açacaklarını bildirdi.

Turan, 2023-2024 sezonunda ilçedeki yaklaşık 12 bin kadının Karınca Eğitim Birimleri'nde eğitim aldığını, onlar için açtıkları iki mağazada da ürettikleri ürünleri satmalarına imkan sağladıklarını anlattı.

Ayrıca, Balat, Ayvansaray, Fener, Yedikule ile Eğrikapı tarafında bulunan binlerce binaya iskele kurup bir proje kapsamında boyadıklarını aktaran Turan, "Niteliksiz binaları nitelikli hale getirmeye çalıştık ve çok büyük bir ambiyans oluştu. Şu anda Balat-Ayvansaray bölgesi geçmişte büyük bir çöküntü hüviyeti gösterirken bugün birçok insanın gelip ilgiyle gezdiği bir yer haline döndü." değerlendirmesini yaptı.

Turan, "Kadırga Sanat Galerileri" ile "Nusret Çolpan Sanat Galerisi"ni açtıklarını, ayrıca kültür sanat merkezlerinde gençlere ve çocuklara enstrüman eğitimleri verdiklerini dile getirdi.

Restorasyon çalışmaları

Türkiye'de Kültürel Miras Müdürlüğü kuran ilk ilçe belediyesi olduklarını söyleyen Turan, çeşme, hazire, sebil, sıbyan mektebi ve medrese gibi yüzlerce eseri tek tek restore edip ayağa kaldırdıklarını kaydetti.

Fatih Belediye Başkanı Turan, Yedikule Hisarı'ndaki restorasyon çalışmalarına devam ettiklerini, buranın restorasyona başlanılan günden itibaren kentin en önemli turizm destinasyonlarından biri olduğunu, 100 bine yakın İstanbullu tarafından ziyaret edildiğini anlattı.

Kapalıçarşı'nın 1894 depreminden sonraki en büyük restorasyonunu yaptıklarına işaret eden Turan, buranın tarihi dokusu korunmuş şekilde "yüz akları" olan çarşı haline döndüğünü ifade etti.

Fatih'teki "400 proje" katalog haline getirildi

Turan, "400 proje" başlığıyla yaptıkları işleri katalog haline getirdiklerini, bunu billboardlarla da duyurduklarını aktardı.

Yeni dönemde belediye başkanı seçilmesi halinde hayata geçirmeyi planladığı projelerden de bahseden Turan, şöyle devam etti:

"Fatih'te en önemli sorunumuz şu anda kentsel dönüşüm ve otopark konusu. Bu dönem, otopark sorununu çözebilirdik ama çözebileceğimiz üç büyük arazi, İETT arazisi, Vatan Caddesi'ndeki Migros lunapark arazisi ve İSKİ arazisi İBB mülkiyetinde olduğundan, biz bunları istememize rağmen bize vermedikleri ve en büyük otopark alanları burası olduğu için yapamadık. Yeni dönemde inşallah İBB'yi kazanırsak, milletimiz bize yetki verirse büyük bir oranda otopark sorunu çözülecektir. Kentsel dönüşüm konusunda da inşallah bizim zaten mesleki birikimimiz bu. Çok büyük mesafeler alacağımız kanaatindeyim. Yenilemeler, restorasyonlar devam edecek."

Turan, Süleymaniye'deki yetki ve sorumluluğun İBB'nin elinde olduğuna işaret ederek, "Maalesef 5 yıl içerisinde Süleymaniye'de çivi dahi çakılmadı, hiçbir şey yapılmadı. İBB, 5 yıldır Süleymaniye'de hiçbir şey yapmadı. İnşallah, yeni dönemde Süleymaniye'yi -dünya miras alanıdır- hak ettiği yere taşıyacak projeleri gerçekleştireceğiz. Süleymaniye'yi bu mahzunluktan kurtaracağız. (İBB'nin) Elinde proje vardı, hazır proje. 5 yıldır tüm yetki kendisinde olmasına rağmen hiçbir şey yapmadı." şeklinde konuştu.