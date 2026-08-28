Çilez: Terörsüz Türkiye için af yok, adalet var

Ak Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, basın mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıda "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Amasya'da bir otelde yapılan toplantıya Milletvekili Çilez'in yanı sıra AK Parti İl Başkanı Galip Uzun, Merkez İlçe Başkanı Emre Altınörgü, Kadın Kolları Başkanı Mesudiye Altun Gürlevik, AK Parti Belediye Meclis Grup Başkanı Onur Kurnaz ve basın mensupları katıldı.

Çilez, yaptığı konuşmada, "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında hazırlanan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin, 1 Haziran 2005 tarihinden önce işlenen müebbet hapis veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlardan dolayı yürütülen soruşturma ve kovuşturmaları hariç tuttuğuna dikkati çekti.

Kanun teklifindeki konulara değinen Çilez, şöyle devam etti:

"Oradaki önemli husus şu, şimdi eğer herhangi bir terörist, bir vatandaşımızı, askerimizi, polisimizi, kamu görevlimizi bir eylem içerisinde şehit ettiyse, yani eline kan bulaştıysa bunlar yasa kapsamı dışında. Örgüte yardım yataklık yapmış, şöyle yapmış, böyle yapmış, belli suçları vardır. Şimdi nitelikleri mutlaka altta belirlenecek. 10 yıl ceza almış, iki yıl yatmış, içeride en az iki yıl yatmış olacak. Sonra 5 yıllık denetimli serbestliğe tabi. Bir daha o suçu işlememek üzere. On yıl üzeri suçlarda üç yıl içeride yatmış olacak. Sonrasında diyoruz ki sen on yıl denetimli serbestliğe tabisin. Yani bu yasa o kadar sade. 12 maddelik son iki maddesi yürütme ve tarihle alakalı. On madde çok net, açık bir şekilde yazılmış. Yani burada bir al ver süreci, öyle af, maf bunların hiçbirisi yok."

Bu sürecin parlamento zemininde genel kabulle kabul edilmiş, ciddi çalışma yapılmış, bir yıllık bir hazırlığın ürünü olduğunu vurgulayan Çilez, "Meclis Başkanımızın başkanlığında, ilgili kurumların yoğun istihbari desteğiyle her türlü bilgi belgeye ulaşarak çalışıldı. Bakın şehit ailelerimizin, gazi ailelerimizin büyük kısmı, bireysel var mıdır bilmiyorum ama hepsi artık diyor ki analar ağlamasın, bu iş bitsin. Arkadaşlar bu iş Türkiye'nin ayağındaki bir prangaydı, bir bağdı. Bu bağı bağlamış birileri. 2 trilyon dolarlık bir maliyetten bahsediyoruz ülkeye." dedi.

"600 yataklı yeni devlet hastanesi 2028'de Amasyalıların hizmetinde"

Yapımı devam etmekte olan 600 yataklı yeni devlet hastanesinin 2028 yılı itibariyla Amasyalıların hizmetine sunulacağını söyleyen Çilez, "Devlet hastanemizin yapımı son hız devam ediyor. İnşallah önümüzdeki yıl nisanda, hava şartları el vermezse de mayısta kaba inşaatın bitmesini hedefliyoruz." diye konuştu.

Bu yıl projeye ayrılan bütçenin 500 milyon lira olduğunu ancak ek bütçe talepleri doğrultusunda Sağlık Bakanlığından 3 milyar liralık söz aldıklarını söyleyen Hasan Çilez, şunları kaydetti:

"Toplamda 3 milyar 550 milyon lira gibi bir ödenek hazır vaziyette. İnşaatımız hızla devam ediyor. Müteahhit işine sarıldı, daha hızlı yapmaya gayret ediyor. Birkaç ay içinde zaten orada betonlar döküldükçe tablaların yükseldiğini görünce diyeceğiz ki işte evet, hastane daha hızlı gidiyor. Yani bu tür yatırımların özellikle ilk temel aşamaları çok maliyetli ve işin görünmeyen kısmı, biraz da paranın aslında çok daha gittiği yerler oluyor. Mesela deprem izolatörleri için yanılmıyorsam sadece 500 milyon lira gibi bir rakam harcandı. İl başkanımız, yönetimdeki arkadaşlarımız, vekiller olarak bizler, valiliğimiz, il sağlık müdürlüğümüz sürekli orada. Ayağımızı oradan çekmeden süreci takip ediyoruz. Olayın her aşamasında, yani hemen hemen her günü takip ederek götürmeye gayret ediyoruz. İnşallah 2028'de Allah nasip ederse bitiririz ve milletimizin hizmetine sunarız."

AK Parti İl Başkanı Galip Uzun da parti çalışmalarına ilişkin bilgiler vererek, kentte çok iyi seviyede olduklarını anlattı.

Kaynak: AA