N'Golo Kante yine taraftarı mest etti

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu N'Golo Kante, bu kez saha dışındaki bir detayıyla dikkat çekti. Sarı-lacivertli formayla mücadeleci futboluyla öne çıkan Fransız oyuncunun kullandığı sırt çantası taraftarların gözünden kaçmadı.

ALTYAPI OYUNCULARININ KULLANDIĞI ÇANTAYI TERCİH ETTİ

Kante'nin Fenerbahçe'de altyapı oyuncularının da kullandığı sırt çantasıyla görüntülendiği görüldü. Dünyaca ünlü futbolcunun kendisine özel farklı bir model yerine kulüpte genç oyuncuların da kullandığı çantayı tercih etmesi dikkat çekti.

FENERBAHÇE TARAFTARINDAN KANTE'YE ÖVGÜ

Kante'nin bu tercihi Fenerbahçeli taraftarların da dikkatini çekti. Sarı-lacivertli taraftarlar, yıldız futbolcunun mütevazı tavrını öven yorumlarda bulundu. Fransız futbolcu, Fenerbahçe formasıyla sahadaki mücadelesinin yanı sıra saha dışındaki tavırlarıyla da taraftarın takdirini kazandı.