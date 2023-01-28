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Ailesini katleden polis memurunun ifadesi ortaya çıktı: Beni 'amele' olarak görüyorlardı

Güncel Haberler

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde annesi Bedriye, ağabeyleri Mehmet ve Remzi ile yengesi Fatma Ergüner'i tabancayla vurarak öldüren polis memuru Adem Ergüner emniyetteki ifadesinde, "Ben 8 yaşından bu yana çalışıyorum. Ailem beni 'amele' olarak görüyor" dedi.

Dün saat 15.00 sıralarında İznik Gölü yakınındaki Çamlıkalan mevkisinde meydana gelen olayda Bingöl'ün Genç İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde Asayiş Şubesi'nde görevli 6 yıllık polis memuru Adem Ergüner, izin alıp, eşi ve çocuğuyla birlikte, eski görev yeri Eskişehir'e gitti. Burada ailesini AVM'de bırakan Ergüder, Bursa'nın Orhangazi ilçesine geldi.

Ailesini katleden polis memurunun ifadesi ortaya çıktı: Ailem beni 'amele' olarak görüyor

BULUŞMA NOKTASINA ÇAĞIRIP KURŞUN YAĞDIRDI

Ergüner, aralarında husumet bulunan ağabeyi Mehmet Ergüener'e telefon açıp, konuşmak istediğini söyledi. Mehmet Ergüner, annesi Bedriye, ağabeyi Remzi ve yengesi Fatma Ergüner ile birlikte buluşma noktasına gitti.

Ailesini katleden polis memurunun ifadesi ortaya çıktı: Ailem beni 'amele' olarak görüyor

Adem Ergüner, burada yanındaki tabancasını çekip aile bireylerine kurşun yağdırdı. Anne Bedriye ile oğlu Remzi ve gelini Fatma Ergüner olay yerinde, Mehmet Ergüner ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Ailesini beklemek için olay yerine önceden gelen Adem Ergüner'in çevrede gezindiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Ailesini katleden polis memurunun ifadesi ortaya çıktı: Ailem beni 'amele' olarak görüyor

"AİLEM BENİ 'AMALE' OLARAK GÖRÜYOR"

Olay sonrası Orhangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gidip teslim olan Adem Ergüner'in sorgusu devam ediyor. Ergüner'in verdiği ilk ifadede, "Ben 8 yaşından bu yana çalışıyorum. Ailem beni 'amele' olarak görüyor. Müteahhitlik yapan ağabeyim Mehmet Ergüner'den ev almak istedim. Geçen yıl arabamı satarak ona toplam 175 bin TL verdim. Ama o evimi yapmadı. Kendisinden paramı, bugünkü değerinden geri istedim. O da bana 275 bin TL teklif etti. Kabul etmedim. Çünkü, o gün sattığım arabamın şu andaki değeri 600 bin TL. Hakkımı yediğini anladım. Ben de elimi kana buladım" dedi.

Adem Ergüner'in emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Orhangazi Bursa 3. Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

Akif varlık:

Kötü ekonomi yönetiminin neden olduğu bir cinayet daha

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berk Vural:

La oğlum ailen lan onlar senin hakkinida vermiyorlarsa ahirete bırak yazık kesin biri senin aklını çalmıştır yoksa bunu yapacak birine benzemiyorsun

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Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
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