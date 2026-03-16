Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, şehit aileleri ve gazilerle iftarda bir araya geldi Açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin, "Bu hedef sadece bir milli güvenlik meselesi değil, kardeşliğimizi ve birliğimizi güçlendiren, huzurumuzu kalıcı hale getiren tarihi bir istikamettir." dedi.

Göktaş, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı (TÜGŞAV) ile Pursaklar Belediyesince bir restoranda düzenlenen iftar programında şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

Burada konuşan Göktaş, Kadir Gecesi'nin millet için huzura, gönül dünyaları için ferahlığa, insanlık için hayra vesile olmasını diledi.

Ramazanın, gönül bağlarını kuvvetlendirmenin en müstesna zamanlarından biri olduğunu belirten Göktaş, "Aynı sofrada buluşmak, aynı duaya amin demek, aynı manevi iklimi yaşamak millet olmanın derin anlamını bizlere bir kez daha hatırlatır. Bu birlikteliğimizin ardında, hiç şüphesiz aziz şehitlerimizin fedakarlığı, kahraman gazilerimizin cesareti vardır." ifadelerini kullandı.

Şehitlerin ailelerinin milletin baş tacı, gazilerin ise vakarları, sabırları ve metanetleriyle devletin onur nişaneleri olduğunu vurgulayan Göktaş, şunları kaydetti:

"Sizlerin gösterdiği metanet 86 milyonun yüreğinde karşılık bulan büyük bir duruştur. İşte bu yüzden sizlere duyduğumuz minnetin sunduğumuz hizmetlerde ve sağladığımız desteklerde karşılık bulmasına büyük önem veriyoruz. Şehitlerimizin aziz hatırasını yaşatmak, onların emanetine sahip çıkmak, gazilerimizin hayatını kolaylaştırmak milletçe taşıdığımız en derin vefa borcudur. Bakanlık olarak bu anlayışla şehit ailelerimizin ve gazilerimizin yanında olmayı en temel sorumluluklarımızdan biri olarak görüyoruz. Hayata geçirdiğimiz her çalışmada, kurduğumuz her gönül bağında bizlere bırakılan emanete layık olma gayreti vardır."

"Ülkemiz artık yeni acılarla sınanmasın"

Göktaş, hizmetlerinin en güçlü dayanağının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şehit ailelerine ve gazilere karşı ortaya koyduğu sarsılmaz vefa duruşu olduğunun altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu doğrultuda eğitimden sağlığa, istihdamdan ulaşıma kadar pek çok alanda büyük bir titizlikle desteklerimizi sunmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarımız için kamu istihdam hakkını genişleterek 51 bin 947 atama gerçekleştirdik. Yarın inşallah 2026 yılının ilk atamasını da Bakanlığımızda gerçekleştireceğiz. Bunun yanı sıra bakanlık olarak yaptığımız 868 bin 450 ziyaretle şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarımızın her daim yanında olmaya gayret ettik. 81 ilimizde düzenlediğimiz 'Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları' ile 79 bin 717 gencimizi şehit yakınlarımız ve gazilerimizle bir araya getirdik. Diğer yandan şehit yakını ve gazilerimizin Merkezi Hekim Randevu Sisteminden öncelikli hizmet almasını sağladık."

Evsel doğalgaz faturalarında yüzde 50 indirim alınmasına katkı sunduk. Özel öğretim kurumlarında özellikle şehit ailelerimiz, şehit ve gazi çocuklarımız için ilave tüm ücretleri kaldırdık. Şehit Gazi Mobil Uygulamasıyla bu alandaki hizmetlerimizi daha erişilebilir kıldık. Tüm bu çalışmalar şehitlerimizin emanetine sahip çıkma ve gazilerimizin fedakarlığını her alanda gözetme irademizin somut karşılığıdır. Çünkü biliyoruz ki verdiğimiz her destek, sağladığımız her kolaylık vefa anlayışımızın aslında bir parçasıdır. Biz istiyoruz ki ülkemiz artık yeni acılarla sınanmasın, evlatlarımız geleceğe daha güvenle baksın."

"Devletimizin şefkati, milletimizin duası her zaman sizlerle"

Terörsüz Türkiye hedefinin bu anlamda hayati öneme sahip olduğunu vurgulayan Göktaş, "Bu hedef sadece bir milli güvenlik meselesi değil, kardeşliğimizi ve birliğimizi güçlendiren, huzurumuzu kalıcı hale getiren tarihi bir istikamettir. Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliği, çok değerli Devlet Bahçeli büyüğümüzün, Cumhur İttifakımızın çok güçlü desteğiyle Terörsüz Türkiye hedefi bugün ülkemizin kalıcı istikrarına yön veren kararlı bir iradeye dönüştü." diye konuştu.

Bakan Göktaş, bu iradenin, ülkenin güvenliğini teminat altına alırken, aynı zamanda şehitlerin aziz hatırası ve gazilerin onurunu koruyan bir sorumluluk çizgisi olduğunu söyledi.

Bu kapsamda Meclis çatısı altında yürütülen çalışmaların, tesis edilen güven ikliminin en somut göstergesi olduğuna işaret eden Göktaş, "Elbette hiçbir söz, hiçbir cümle yapılan fedakarlığın büyüklüğünü tam olarak karşılayamaz. Ancak devletimizin şefkati, milletimizin duası ve minnet duygusu her zaman sizlerle olacak." dedi.

Göktaş, vatan uğruna canlarını feda eden şehitleri rahmete ve minnetle yad ederek, şehit ailelerine ve gazilere sağlık ve huzur diledi.

"Bu millet hiçbir zaman diz çökmedi"

TÜGŞAV Başkanı Lokman Aylar ise ülkenin her karışında bir şehidin kanı olduğunu, bu toprakların şehitlerden emanet kaldığını hatırlattı.

Aylar, ülkede terör kaynaklı yaşanan acıları anımsatarak, "Nice ocaklar söndü, anneler ağladı, evlatlar yetim kaldı. Ama bu millet hiçbir zaman diz çökmedi. Terör, milletimizin iradesini kıramadı, kıramayacak. Terörsüz Türkiye sadece bir proje değil, şehitlerin emanetidir." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Aylar, Bakan Göktaş'a "vefa plaketi" takdim etti.

İftar programına İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul ve HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan da katıldı.