Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu: Uluslararası Doğrudan Yatırım Her Geçen Gün Azalmakta, Gelen Yabancı Gayrimenkul Alıyor

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki Ticaret Bakanlığı bütçe görüşmelerinde, “2022 yılına baktığımız zaman gayrimenkul yatırımlarının artmış¸ olduğunu, sermaye yatırımlarının zaman içinde azaldığını görüyoruz. Yani neredeyse kafa kafaya gelmişler. 6 milyar 791 milyon dolar sermaye yatırımı olmuş¸, 6 milyar 273 milyon dolar da gayrimenkul yatırımı olmuş¸. Uluslararası dogˆrudan yatırımlar her geçen gün azalmakta, yapısı bizim istediğimiz gibi degˆil, gelen yabancı gayrimenkul alıyor. Sermaye yatırımlarında çok ciddi azalma var” dedi.

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki Ticaret Bakanlığı bütçe görüşmelerinde, "2022 yılına baktığımız zaman gayrimenkul yatırımlarının artmış¸ olduğunu, sermaye yatırımlarının zaman içinde azaldığını görüyoruz. Yani neredeyse kafa kafaya gelmişler. 6 milyar 791 milyon dolar sermaye yatırımı olmuş¸, 6 milyar 273 milyon dolar da gayrimenkul yatırımı olmuş¸. Uluslararası dogˆrudan yatırımlar her geçen gün azalmakta, yapısı bizim istediğimiz gibi degˆil, gelen yabancı gayrimenkul alıyor. Sermaye yatırımlarında çok ciddi azalma var" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Ticaret Bakanlığı'nın 2024 yılı bütçesi görüşülüyor. CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, komisyonda yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Şu an Türkiye ekonomisi için, özellikle cari açık veren, özellikle çifte açıkla karşı karşıya olan ülkemiz için ihracat önemli bir durumda. Bu sene, 2023 yılında 255 milyar dolarlık bir ihracatla kapatması planlanıyor, geçen sene de hemen hemen buna yakındı, 254 milyar dolarlık bir ihracatımız vardı. Geçen sene zannedersem 109 milyar dolarlık bir dış¸ ticari açığımız var, bu sene bu açığın 112 milyar dolara çıkması bekleniyor. Güncel rakamlara baktığımız zaman, Ocak-Eylül 2023 rakamlarına baktığımız zaman ihracatımızın 187 milyar dolara çıktığını görüyoruz, bir önceki sene, 2022 yılında 188 milyar dolardı. İthalatımızın da 274 milyar dolara çıktığını görmekteyiz ve burada dış ticaret dengesinin de eksi 87 milyar 228 milyon olduğunu görüyoruz. Burada benim dikkatimi çeken konulardan bir tanesi ihracatın ithalatı karşılama oranı. Geçen sene ocak-eylül döneminde ihracatın ithalatı karşılama oranını yüzde 69,3 iken bu dönemde yani 2023 Ocak-Eylül döneminde bu oranın yüzde 68,2 olduğunu görmekteyiz. Planınız yıl sonunda da yüzde 69,5'le kapatmak. S¸imdi, seneye ne olacak peki? 2024'te, 2025'te, 2026'da, önümüzdeki süreçte ne olacak diye baktığımızda orta vadeli plandaki rakamlara bakıyoruz; 2023'te planlamanız, hedefiniz yüzde 76,81'mis¸, 2023 gerçekleşmesi yüzde 69,5 yani hedefte ciddi bir sapma var. Peki, bu yüzde 80'lere, yüzde 85'lere çıkacak mı önümüzdeki yıllarda? Burada Ticaretin Düzenlenmesi, Geliştirilmesi ve Kolaylaştırılması Programı'ndaki rakamlara baktığımız zaman 2026 yılında hedefiniz yüzde 73. Bakın, bu çok düşük bir rakam olarak karşımıza çıkmakta."

"2053'TEKİ O HEDEFLERE ULAŞMAK İSTİYORSAK BUNUN YOLU YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRÜN ÜRETEBİLMEK VE BUNU İHRAÇ EDEBİLMEKTEN GEÇİYOR"

Konuşmasında Ticaret Bakanı Ömer Bolat'a seslenen Bakırlıoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:

12. Kalkınma Planı'nda biliyorsunuz bazı hedefler konuldu, özellikle yüksek teknolojili ürünün imalat sanayisi ihracatındaki oranının yüzde 3'ten yüzde 17'ye çıkartılması gibi çok önemli bir hedef var ama sunumunuzda bu hedeften hiç bahsetmediniz ve bu hedefe yönelik adımlardan da hiç bahsetmediniz. Biz sunumunuzda bunu görmek isterdik. Neden görmek isterdik? Çünkü özellikle yüksek teknolojili ürünlerin ihracat içindeki payımızın artması gerektiğini biz düşünüyoruz, çünkü 2053'teki o hedeflere ulaşmak istiyorsak yani dünyadaki en büyük ilk 10 ekonomi içerisine girmek istiyorsak, dünyadaki en iyi 100 üniversite arasında 5 tane üniversite hayal ediyorsak, işte dünyadaki en marka değeri yüksek 100 firma arasında 5 tane Türk firması olmasını hayal edebiliyorsak, esasında bunun yolu yüksek teknolojili ürün üretebilmek ve bunu ihraç edebilmekten geçiyor. Bunu becerirsek şayet, becerebilirsek şayet bu hedeflerimize ulaşmak kolay olacaktır diye düşünüyoruz.

"6 MİLYAR 273 MİLYON DOLAR DA GAYRİMENKUL YATIRIMI OLMUŞ GELEN YABANCI GAYRİMENKUL ALIYOR"

Bir de bunun yapısına bakmak lazım. 2015 yılında -biraz evvel bahsettim- 19,2 milyar dolarlık bir yabancı yatırım girişi vardı, bunun 12 milyar doları sermaye girişiymiş¸, 4 milyar doları da gayrimenkul girişiymiş¸. 2022 yılına baktığımız zaman da bu tablonun tam tersine döndüğünü yani gayrimenkul yatırımlarının artmış¸ olduğunu, sermaye yatırımlarının zaman içinde azaldığını görüyoruz yani neredeyse kafa kafaya gelmişler. 6 milyar 791 milyon dolar sermaye yatırımı olmuş¸, 6 milyar 273 milyon dolar da gayrimenkul yatırımı olmuş¸. Sermaye yatırımlarının yapısına baktığımız zaman da sadece yüzde 24'ü imalat sanayisine yatırım yapmış¸ yani yurt dışından ülkemize yatırım yapanların sadece yüzde 24'ü imalat sanayisine yatırım yapmış¸, ağırlık da yüzde 62,8 olarak hizmet sektörü ve perakende sektörü çok ciddi bir artış¸ içerisinde. Yani uluslararası dogˆrudan yatırımlar her geçen gün azalmakta, yapısı bizim istediğimiz ügibi degˆil, gelen yabancı gayrimenkul alıyor. Sermaye yatırımlarında çok ciddi azalma var."