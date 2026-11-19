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Suriye'nin Rakka ilinde yaşayan fotoğraf sanatçısı Ahmed el-Bekkar, 10 yılı aşkın süre önce geride bırakmak zorunda kaldığı kütüphanesinin kapısındaki duvarı kaldırarak yıllardır saklı kalan kişisel arşivine yeniden kavuştu.

Rakka'da yaşanan yıkım ve yağmalardan, terör örgütü DEAŞ ile devrik rejim güçlerinin saldırılarından korunmak amacıyla Türkiye'ye sığınan Bekkar, kütüphanesinin girişini de içerideki kitapları ve kişisel arşivini korumak için duvarla kapattı.

Kütüphanesini hayatının en önemli parçalarından biri olarak gören Bekkar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, burada sakladığı her belgenin geçmişinden bir iz taşıdığını söyledi.

Aynı zamanda öğretmen olan fotoğraf sanatçısı Bekkar, dönüşünü yalnızca bir mekana kavuşmak değil, çocukluğuna, gençliğine ve anılarına yeniden dönmek olarak tanımladı.

On yıl boyunca kütüphanesinden uzak yaşayan 66 yaşındaki Bekkar, İstanbul'da güzel günler geçirmesine ve hayalini kurduğu bir hayatla tanışmasına rağmen insanın doğduğu ve anılarının bulunduğu şehrin yerinin ayrı olduğunu belirtti.

Kütüphanesini hayatının önemli bir parçası olarak nitelendiren Bekkar, "Her kağıdın bir tarihi, her sayfanın bir hatırası var. Her belgeyi elde etmek ve korumak için zaman ve emek harcadım. O günlerin, sahipleri aramızdan ayrılan ancak kendileri geride kalan bu kağıtlarda saklandığını hissediyorum." dedi.

Kütüphanesine ilk kez yeniden girebilmek için duvarın kaldırılmasını büyük bir özlemle beklediğini anlatan Bekkar, duvarın tuğlaları birer birer kaldırıldıkça kütüphanesine yaklaştığını hissettiği o anı "sıfır noktası ve bir kucaklaşma" olarak nitelendirdi.

Kütüphanesine yeniden kavuştuğunda çocukluk ve gençlik yıllarına, anılarına ve kaybettiği aile fertlerine dönmüş gibi hissettiğini aktaran Bekkar, yıllardır özlemini duyduğu kitapların ve belgelerin arasında yeniden bulunmanın kendisi için büyük mutluluk olduğunu dile getirdi.

İstanbul'da sanat çalışmalarıyla fotoğrafçılığa devam etti

Suriye'den ayrıldıktan sonra İstanbul'da sanat çalışmalarıyla fotoğrafçılığa devam eden Bekkar, Türkçesinin yeterli olmamasına rağmen Türk, Arap ve farklı milletlerden arkadaşlarıyla kurduğu ilişkiler sayesinde sanat alanında çeşitli çalışmalar gerçekleştirdi.

Çeşitli milletlerden sanatçıları bir araya getiren "Beyt el-Muhacir (Göçmenler Evi)" adlı derneğin kurulmasına katkı sağlayan Bekkar, arkadaşlarıyla birlikte Türk-Arap Sanat Evi'nin de kurucuları arasında yer aldı.

İstanbul Fatih'in Çemberlitaş bölgesindeki Birlik Vakfı'nda iki kişisel sergi açan Bekkar, ilk sergisine "Vatanımın Hatıraları" adını verdi. Rakka'yı, Suriye'yi ve ülkede yaşanan yıkımı konu alan fotoğraflarını sanatseverlerle buluşturdu.

İkinci sergisini ise kendisini 10 yıl boyunca ağırlayan İstanbul'a teşekkür ve vefa duygusuyla hazırlayan Bekkar, "İstanbul, Elveda" adını verdiği sergisinde kentin tarihi mekanlarını, mimarisini, doğasını ve güzelliklerini yansıtan fotoğraflarına yer verdi.

Rakka'nın tarihi mirasını fotoğraflarla kayıt altına aldı

Memleketine döndükten sonra Rakka sokaklarını yeniden dolaşan Bekkar, yıllar önce fotoğrafladığı tarihi mekanları da ziyaret ederek fotoğraflarla kayıt altına aldı.

Rakka'ya ait yaklaşık 3 bin basılı fotoğrafı bulunduğunu, dijital arşivinde ise çok daha fazla görüntü yer aldığını belirten Bekkar, Suriye'nin farklı bölgelerindeki kaleleri, şehirleri ve çarşıları fotoğrafladığını, çalışmalarının büyük bölümünü Rakka'da gerçekleştirdiğini dile getirdi.

Çocukluğunun geçtiği aile evinin eski caminin karşısında bulunduğunu anlatan Bekkar, evinin kapısını açtığında camiyi, tarihi kalıntıları, minareyi, kapıları ve kemerleri gördüğünü, tarihi yapılara duyduğu ilginin de bu çevrede büyümesiyle başladığını kaydetti.

İstanbul'da bulunduğu dönemde kentin surlarında yürürken Rakka'nın surlarını hatırladığını aktaran Bekkar, memleketine dönüşünde ise tarihi yapıların büyük ölçüde ihmal edildiğini gördüğünü vurguladı.

Kaynak: AA