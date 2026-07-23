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Fenerbahçe Futbol A.Ş'nin yeni yönetim kadrosu belli oldu! Mahmut Uslu kararı

Fenerbahçe Futbol A.Ş'nin yeni yönetim kadrosu belli oldu! Mahmut Uslu kararı
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Fenerbahçe, Futbol A.Ş.'de yönetim kurulu değişikliğine gidildiğini açıkladı. Sarı-lacivertli kulüp, Futbol A.Ş.'de görev alacak yeni yönetim kurulunu da duyurdu. Yapılan açıklamada Mahmut Uslu'nun Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu’nun yeni döneminde görev almamayı tercih ettiği, yönetim kurulundaki görevine ise devam edeceği vurgulandı.

Fenerbahçe, Futbol A.Ş.'de yönetim kurulu yapısında değişikliğe gidildiğini resmen duyurdu. Sarı-lacivertli kulüp, yeni dönemde Futbol A.Ş. bünyesinde görev alacak isimleri açıklarken, kulüp içi dengeler ve yeni görev dağılımı da netleşti.

MAHMUT USLU FUTBOL A.Ş'DE GÖREV ALMAYACAK

Açıklamada, Mahmut Uslu’nun Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu’nun yeni çalışma döneminde yer almama kararı aldığı, ancak kulüp yönetim kurulundaki mevcut görevine kesintisiz olarak devam edeceği kaydedildi.

Fenerbahçe'nin açıklaması:

''23 Temmuz 2026 Perşembe günü (bugün) gerçekleştirilen Fenerbahçe Futbol A.Ş. Olağanüstü Genel Kurulu kapsamında Yönetim Kurulu yapılanmasında değişikliğe gidilmiştir.

Sayın Mahmut Uslu, uzun yıllardır Fenerbahçemize farklı kademelerde değerli hizmetlerde bulunmuş, Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu’nda da önemli katkılar sunmuştur. Genç isimlere görev ve sorumluluk alanı açılması yönündeki yaklaşımı doğrultusunda, Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu’nun yeni döneminde görev almamayı tercih eden Sayın Mahmut Uslu, Fenerbahçe Spor Kulübü’ndeki görevine devam etmektedir.

Bugün gerçekleştirilen Fenerbahçe Futbol A.Ş. Olağanüstü Genel Kurulu sonrasında, önceki dönem Yönetim Kurulu’ndan ayrılan altı ismin yerine seçilen yeni üyelerle birlikte Fenerbahçe Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu aşağıdaki şekilde oluşmuştur:

1- Aziz Yıldırım | Yönetim Kurulu Başkanı

2-Barış Göktürk | Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

3-Nihat Özbağı | Yönetim Kurulu Üyesi

4-Cihan Kamer | Yönetim Kurulu Üyesi

5-Tanju Kaya | Yönetim Kurulu Üyesi

6-Mehmet Selim Kosif | Yönetim Kurulu Üyesi

7-Özgür Peker | Yönetim Kurulu Üyesi

8-Mustafa Çağlar | Yönetim Kurulu Üyesi

9-Fatih Öztürk | Yönetim Kurulu Üyesi

10-Feridun Geçgel | Yönetim Kurulu Üyesi

11-Batuhan Özdemir | Yönetim Kurulu Üyesi

12-Yusuf Buğra Tanık | Yönetim Kurulu Üyesi

13-Mehmet Aydın | Yönetim Kurulu Üyesi

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri resmi makamların onayı sonrasında tescil edilecek ve kamuoyunun bilgisine sunulacaktır.''

Şerife Güzel
Şerife Güzel
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