Aslan düğmeye bastı! İmzayı atarsa yer yerinden oynar

Yeni sezon öncesi Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen Galatasaray, transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Lesley Ugochukwu transferiyle ilk hamlesini yapan sarı-kırmızılıların gündemine bu kez Manchester City'nin yıldızı Phil Foden geldi.

HEDEF PHIL FODEN

İngiliz basınında yer alan iddialara göre Galatasaray, Manchester City forması giyen 26 yaşındaki hücum oyuncusu Phil Foden'ı transfer listesine aldı.

Kariyerinde yeni bir sayfa açmaya sıcak baktığı öne sürülen İngiliz yıldızın, kulübüyle sözleşmesinin son yılına girmesi transfer ihtimalini güçlendiren gelişmeler arasında gösteriliyor.

AVRUPA DEVLERİ DE PEŞİNDE

Güncel piyasa değeri 70 milyon euro olarak gösterilen Phil Foden için Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin de devrede olduğu iddia edildi.

Haberde, Galatasaray'ın da bu transfer yarışında ön sıralarda yer aldığı ve yıldız futbolcu için ciddi bir girişim hazırlığında olduğu öne sürüldü.

YÖNETİM TÜM ŞARTLARI ZORLAYACAK

Sarı-kırmızılı yönetimin transferi gerçekleştirebilmek adına tüm finansal imkanlarını seferber etmeye hazır olduğu belirtildi.

Transfer operasyonlarını yürüten menajer George Gardi'ye de bu transfer için tam yetki verildiği iddia edildi.