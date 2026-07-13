Gram altında 4 bin TL alarmı! Ekonomist Mustafa Aşkın kritik senaryoyu açıkladı

Ekonomist Mustafa Aşkın, Haberler.com'da sunucu Melis Yaşar'ın konuğu olarak ABD-İran geriliminin piyasalara etkisini değerlendirdi. Petrol fiyatlarındaki hareketliliğin küresel ekonomiyi yeniden baskı altına aldığını belirten Aşkın, altın yatırımcılarını yakından ilgilendiren tahminlerde bulundu. Jeopolitik gelişmeler ve merkez bankalarının atacağı adımlara dikkat çeken Aşkın, olumsuz senaryoda gram altının 4 bin lira seviyelerine kadar gerileyebileceğini, olumlu gelişmeler halinde ise yeniden yükseliş görülebileceğini söyledi.

ALTIN ESKİ YÜKSELİŞ DÖNEMİNİ GERİDE BIRAKTI

ABD-İran geriliminin küresel piyasalarda yeniden tedirginlik yarattığını belirten Mustafa Aşkın, altının önceki yıllardaki güçlü yükseliş performansını kaybettiğini ifade etti.

Aşkın, "Altın günleri bitti diyebiliriz. 2024 ve 2025'te gördüğümüz güçlü yükselişler artık geride kaldı. Bundan sonra daha dalgalı ve risklere bağlı hareket eden bir piyasa göreceğiz." dedi.

SAVAŞ UZARSA ENFLASYON BASKISI ARTAR

İran ile ABD arasındaki gerilimin yeniden tırmanmasının petrol fiyatlarını yukarı yönlü etkilediğini söyleyen Aşkın, çatışmaların uzamasının dünya ekonomisi açısından ciddi riskler oluşturduğunu belirtti.

Aşkın, "Savaşın büyümesi halinde enflasyon baskısı, işsizlik ve büyüme sorunları daha da artacaktır. Bir an önce kalıcı barışın sağlanması hem ekonomi hem de insanlık açısından büyük önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

GRAM ALTINDA 6 BİN LİRA DA 4 BİN LİRA DA MÜMKÜN

Gram altının seyrinin hem ons altın hem de döviz kuruna bağlı olduğunu belirten Mustafa Aşkın, farklı senaryoları da paylaştı.

Aşkın, "Jeopolitik risklerin azalması ve ons altının 4.200-4.250 dolar seviyelerine çıkması halinde gram altında 6 bin liranın üzeri görülebilir. Ancak savaşın büyümesi ve merkez bankalarının daha sert politikalar izlemesi halinde 4 bin lira seviyeleri de gündeme gelebilir." dedi.

YATIRIMCILARA TEMKİNLİ OLUN ÇAĞRISI

Piyasalardaki belirsizliğin sürdüğünü vurgulayan Aşkın, yatırımcıların özellikle ABD Merkez Bankası'nın politikalarını ve Orta Doğu'daki gelişmeleri yakından takip etmesi gerektiğini söyledi.

Aşkın, "Artık yatırımcıların piyasayı daha dikkatli izlemesi gerekiyor. Altın eskisi gibi her koşulda yükselen bir yatırım aracı değil." ifadelerini kullandı.