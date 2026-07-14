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Macaristan Başbakanı Magyar’dan "hediye" karşılaştırması: Mango ve tabanca

Macaristan Başbakanı Magyar’dan 'hediye' karşılaştırması: Mango ve tabanca
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Macaristan Başbakanı Magyar Peter, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’in kendisine 90 adet mango hediye ettiğini belirterek, bu hediyeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın NATO Zirvesi’ndeki tabanca hediyesiyle karşılaştırdı. Magyar, paylaşımında, “Herkes hediye olarak tabanca vermez. Pakistan Başbakanı'ndan hediye olarak 90 mango aldık” ifadelerini kullandı.

Macaristan Başbakanı Magyar Peter, Pakistan Başbakanı Muhammed Şahbaz Şerif ile görüştü. Magyar, görüşmenin ardından Şerif’in kendisine verdiği hediyeyi sosyal medya hesabından paylaştı.

HEDİYELERİ KARŞILAŞTIRDI

Pakistan Başbakanı’nın kendisine 90 adet mango hediye ettiğini belirten Magyar, bu hediyeyi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, NATO Zirvesi’nde liderlere hediye ettiği, üzerinde isimlerinin yazılı olduğu tabancayla karşılaştırdı.

“HERKES HEDİYE OLARAK TABANCA VERMEZ”

Yaptığı paylaşımda kendisine hediye edilen mangoları tutarken çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Macaristan Başbakanı, “Herkes hediye olarak tabanca vermez. Tarihi bir günün sonunda, ofisimde hoş bir sürpriz beni bekliyordu. Pakistan Başbakanı'ndan hediye olarak 90 mango aldık. Bir saat içinde, sadece birkaç tanesi kalmıştı. Teşekkürler!” ifadelerini kullandı.

Magyar’ın paylaşımı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hediyesinin halen dünyanın gündeminde olduğunu gösterdi. 

Fahrettin Öztürk
Fahrettin Öztürk
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