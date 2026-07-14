Macaristan Başbakanı Magyar’dan 'hediye' karşılaştırması: Mango ve tabanca

Macaristan Başbakanı Magyar Peter, Pakistan Başbakanı Muhammed Şahbaz Şerif ile görüştü. Magyar, görüşmenin ardından Şerif’in kendisine verdiği hediyeyi sosyal medya hesabından paylaştı.

HEDİYELERİ KARŞILAŞTIRDI

Pakistan Başbakanı’nın kendisine 90 adet mango hediye ettiğini belirten Magyar, bu hediyeyi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, NATO Zirvesi’nde liderlere hediye ettiği, üzerinde isimlerinin yazılı olduğu tabancayla karşılaştırdı.

“HERKES HEDİYE OLARAK TABANCA VERMEZ”

Yaptığı paylaşımda kendisine hediye edilen mangoları tutarken çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Macaristan Başbakanı, “Herkes hediye olarak tabanca vermez. Tarihi bir günün sonunda, ofisimde hoş bir sürpriz beni bekliyordu. Pakistan Başbakanı'ndan hediye olarak 90 mango aldık. Bir saat içinde, sadece birkaç tanesi kalmıştı. Teşekkürler!” ifadelerini kullandı.

Magyar’ın paylaşımı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hediyesinin halen dünyanın gündeminde olduğunu gösterdi.