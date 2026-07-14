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ABD, İran'daki askeri hedeflere yönelik son saldırı dalgasını tamamladı

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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'ın Buşehr, Çabahar, Cask, Konarak, Ebu Musa Adası ve Bender Abbas dahil birçok bölgesindeki askeri hedeflere yaklaşık 5 saat süren hassas saldırılar düzenlediğini ve operasyonun tamamlandığını duyurdu. Saldırılarda kıyı savunma sistemleri, füze ve İHA üsleri ile deniz kuvvetleri hedef alındı.

ABD ordusu, İran'daki askeri hedeflere yönelik son saldırı dalgasını tamamladığını duyurdu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından İran'a yönelik saldırılara ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, ABD güçlerinin yaklaşık 5 saat süren operasyon kapsamında Buşehr, Çabahar, Cask, Konarak, Ebu Musa Adası ve Bender Abbas dahil İran genelindeki askeri hedefleri vurduğu ve son saldırı dalgasının tamamlandığı bildirildi.

Saldırılarda İran'ın kıyı savunma sistemleri, füze ve insansız hava aracı (İHA) üsleri ile deniz kuvvetlerine karşı hassas mühimmat kullanıldığı kaydedilen açıklamada, Orta Doğu genelinde 50 binden fazla ABD askerinin konuşlandırıldığı bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: AA / Elif Gültekin Karahacıoğlu
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