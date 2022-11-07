Ağrı'daki korkunç kazanın ardından ilk görüntüler! Adeta can pazarı yaşandı

Ağrı'nın Tutak ilçesinde yolcu otobüsü ile yakıt yüklü tankerin kafa kafaya çarpışması sonucu çıkan yangında 7 vatandaşımız hayatını kaybetti. Kahreden olayın ardından vatandaşların panik içerisinde etrafa kaçıştığı anlar ve küle dönen iki araç kameralara yansıdı.