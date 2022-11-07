Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ağrı'daki korkunç kazanın ardından ilk görüntüler! Adeta can pazarı yaşandı

Güncel Haberler

Ağrı'nın Tutak ilçesinde yolcu otobüsü ile yakıt yüklü tankerin kafa kafaya çarpışması sonucu çıkan yangında 7 vatandaşımız hayatını kaybetti. Kahreden olayın ardından vatandaşların panik içerisinde etrafa kaçıştığı anlar ve küle dönen iki araç kameralara yansıdı.

Ağrı'nın Tutak ilçesinde yakıt yüklü tanker ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazanın ardından yangın çıktı. Alevler kısa süre içerisinde tüm havayı dumanla kaplarken, kahreden olayda 7 vatandaşımız hayatını kaybetti.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yerel kaynaklara göre kazada yaralanan 19 kişi hemen çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralanan vatandaşların tedavisine başlandığı öğrenildi.

OLAY YERİNDEN İLK GÖRÜNTÜLER GELDİ

Feci kazanın ardından olay yerinden ilk görüntüler de geldi. Görüntülerde yangın nedeniyle gökyüzünün dumanlarla kaplandığı görülürken, vatandaşların da panik içerisinde etrafa kaçtığı izlendi.

Olay yerinden gelen ilk görüntüler:

Ağrı'da kaza sonrası cayır cayır yanan yolcu otobüsü ile yakıt yüklü tankerden ilk görüntüler geldi

Ağrı'da kaza sonrası cayır cayır yanan yolcu otobüsü ile yakıt yüklü tankerden ilk görüntüler geldi

Ağrı'da kaza sonrası cayır cayır yanan yolcu otobüsü ile yakıt yüklü tankerden ilk görüntüler geldi

Ağrı'da kaza sonrası cayır cayır yanan yolcu otobüsü ile yakıt yüklü tankerden ilk görüntüler geldi

Ağrı'da kaza sonrası cayır cayır yanan yolcu otobüsü ile yakıt yüklü tankerden ilk görüntüler geldi

Ağrı'da kaza sonrası cayır cayır yanan yolcu otobüsü ile yakıt yüklü tankerden ilk görüntüler geldi

Ağrı'daki korkunç kazanın ardından ilk görüntüler! Adeta can pazarı yaşandı

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Tutak Ağrı Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title