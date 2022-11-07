Ağrı'daki korkunç kazanın ardından ilk görüntüler! Adeta can pazarı yaşandı
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Ağrı'nın Tutak ilçesinde yolcu otobüsü ile yakıt yüklü tankerin kafa kafaya çarpışması sonucu çıkan yangında 7 vatandaşımız hayatını kaybetti. Kahreden olayın ardından vatandaşların panik içerisinde etrafa kaçıştığı anlar ve küle dönen iki araç kameralara yansıdı.
Ağrı'nın Tutak ilçesinde yakıt yüklü tanker ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazanın ardından yangın çıktı. Alevler kısa süre içerisinde tüm havayı dumanla kaplarken, kahreden olayda 7 vatandaşımız hayatını kaybetti.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Yerel kaynaklara göre kazada yaralanan 19 kişi hemen çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralanan vatandaşların tedavisine başlandığı öğrenildi.
OLAY YERİNDEN İLK GÖRÜNTÜLER GELDİ
Feci kazanın ardından olay yerinden ilk görüntüler de geldi. Görüntülerde yangın nedeniyle gökyüzünün dumanlarla kaplandığı görülürken, vatandaşların da panik içerisinde etrafa kaçtığı izlendi.
Olay yerinden gelen ilk görüntüler: