Ağrı Belediye Başkanı Sayan, AK Parti'yi karıştıran sahur görüntülerini savundu: 21 bin liralık kahvaltıyı çok görmüşler

Ak Parti Gençlik Kolları'nın, Ağrı'da düzenlediği şatafatlı sahur yemeği gündem yarattı. Geniş katılımlı etkinliğe AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan, MYK, MKYK üyeleri, AK Parti Ağrı İl Başkanı, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, İl Gençlik Kolları Başkanı Halil İbrahim Selçuk da katıldı.

ŞATAFATLI SAHUR YEMEĞİ BÜYÜK TARTIŞMA YARATTI

AK Parti Ağrı İl Gençlik Kolları Başkanı Halil İbrahim Selçuk tarafından Twitter'dan paylaşılan ve Ağrı Belediye Başkanı Sayan tarafından retweet edilen sahur yemeği görüntüleri gerek parti içinde gerekse dışında büyük bir tartışma yarattı.

PARTİLİLER TEPKİ GÖSTERİNCE PAYLAŞIMI SİLDİ

Eski AK Partili Mehmet Metiner'in "Bu paylaşımı yapan Ağrı AK Parti gençlik kolları başkanımız, lütfen bu paylaşımı derhal kaldırır mısın? Neyin paylaşılıp paylaşılmayacağını, bu tür paylaşımların partimize/davamıza zarar vereceğini bilerek hareket etmek lazım. Böyle bir paylaşıma niye gerek duyulur bilmem!" açıklaması ve gelen tepkiler üzerine AK Parti Ağrı İl Gençlik Kolları Başkanı Selçuk paylaşımını sildi.

SAYAN: 21 BİN LİRALIK KAHVALTIYI ÇOK GÖRMÜŞLER

Tartışmaların büyümesi üzerine Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan da gece saatlerinde sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Sayan, kahvaltının maliyetinin 21 bin lira olduğunu söyledi:

"Dün gece 600-700 kişiyle sahur programı yaptık. Coşkulu bir sahur programıydı. Gençlerimiz eğlendi. Kendi müzikleriyle coştu. Gençler delikanlıdır. Gençler coşkuludur. Ama Kürt gençlerine sadece cezaevlerini ve dağları layık görenler bu coşkulu toplantıdan rahatsız olmaya başladılar. Sosyal medyada kahvaltının maliyeti üzerinden bize yüklenmeye çalışıyorlar. Kahvaltının maliyeti 21 bin lira. CHP'nin Antalya'da yapmış olduğu son kampın maliyeti 5 milyon."