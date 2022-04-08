Ağrı Belediye Başkanı Sayan, AK Parti'yi karıştıran sahur görüntülerini savundu: 21 bin liralık kahvaltıyı çok görmüşler
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AK Parti Ağrı İl Gençlik Kolları Başkanı Halil İbrahim Selçuk tarafından paylaşılan sahur yemeği görüntüleri parti içinde büyük tartışma yarattı. Eski AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner dahil bir çok partilinin tepki göstermesi sonrası Selçuk gece saatlerinde paylaşımını sildi. Gelen tepkiler üzerine açıklama yapan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ise şatafatlı sahur yemeğini "21 bin liralık kahvaltıyı çok görmüşler. CHP'nin Antalya kampının maliyeti 5 milyon" sözleriyle savundu.
Ak Parti Gençlik Kolları'nın, Ağrı'da düzenlediği şatafatlı sahur yemeği gündem yarattı. Geniş katılımlı etkinliğe AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan, MYK, MKYK üyeleri, AK Parti Ağrı İl Başkanı, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, İl Gençlik Kolları Başkanı Halil İbrahim Selçuk da katıldı.
AK Parti Ağrı İl Gençlik Kolları Başkanı Halil İbrahim Selçuk tarafından Twitter'dan paylaşılan ve Ağrı Belediye Başkanı Sayan tarafından retweet edilen sahur yemeği görüntüleri gerek parti içinde gerekse dışında büyük bir tartışma yarattı.
Eski AK Partili Mehmet Metiner'in "Bu paylaşımı yapan Ağrı AK Parti gençlik kolları başkanımız, lütfen bu paylaşımı derhal kaldırır mısın? Neyin paylaşılıp paylaşılmayacağını, bu tür paylaşımların partimize/davamıza zarar vereceğini bilerek hareket etmek lazım. Böyle bir paylaşıma niye gerek duyulur bilmem!" açıklaması ve gelen tepkiler üzerine AK Parti Ağrı İl Gençlik Kolları Başkanı Selçuk paylaşımını sildi.
Tartışmaların büyümesi üzerine Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan da gece saatlerinde sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Sayan, kahvaltının maliyetinin 21 bin lira olduğunu söyledi:
"Dün gece 600-700 kişiyle sahur programı yaptık. Coşkulu bir sahur programıydı. Gençlerimiz eğlendi. Kendi müzikleriyle coştu. Gençler delikanlıdır. Gençler coşkuludur. Ama Kürt gençlerine sadece cezaevlerini ve dağları layık görenler bu coşkulu toplantıdan rahatsız olmaya başladılar. Sosyal medyada kahvaltının maliyeti üzerinden bize yüklenmeye çalışıyorlar. Kahvaltının maliyeti 21 bin lira. CHP'nin Antalya'da yapmış olduğu son kampın maliyeti 5 milyon."