Yolcu otobüsü şarampole devrildi! Ölü ve yaralılar var

Güncelleme:
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde yolcu otobüsü şarampole devrildi. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı.

  • Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde yolcu otobüsü şarampole devrildi.
  • Kazada 2 kişi öldü.
  • Kazada 21 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 21 kişi yaralandı. Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen Elazığ Murat Turizme ait yolcu otobüsü, Tatarlı beldesi yakınlarında şarampole devrildi.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler otobüste bulunan 2 yolcunun hayatını kaybettiğini tespit etti.

21 YARALI VAR

Kazada yaralanan 21 kişi ise ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Çağla Taşçı - Güncel
Yorumlar (5)

Haber YorumlarıD:

Çok geçmiş olsun. Kaptanlar lütfen kuralına uygun kullanın araçları yorgun sürmeyin. Vefat edenlere Allahtan rahmet yaralılara şifa diliyorum.

Yorum Beğen51
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTansu Rabia:

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme26
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

Allah rahmet eylesin vefat edenlere, Yaralilara da acil sifalar. Kaptanlar yorgun surmeyin demis arkadas ama Kaptan ne yapsin, sirketler calisacan der, adamlarda emre uyar...

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTürkiye Anavatan:

Çok geçmiş olsun Allah rahmet eylesin yaralılara da acil şifalar diliyorum

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHalil null:

yağıslı havalarda dikkat edelim.yaralı kardeşlerımize geçmıs olsun vefat edenlerimize Allah tan rahmet dilerim

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
