Yolcu otobüsü şarampole devrildi! Ölü ve yaralılar var
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde yolcu otobüsü şarampole devrildi. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 21 kişi yaralandı. Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen Elazığ Murat Turizme ait yolcu otobüsü, Tatarlı beldesi yakınlarında şarampole devrildi.
2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler otobüste bulunan 2 yolcunun hayatını kaybettiğini tespit etti.
21 YARALI VAR
Kazada yaralanan 21 kişi ise ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.