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Afganistan'daki BM yetkilileri ve diplomatlar, Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliğini ziyaret etti

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Afganistan'daki BM yetkilileri ve diplomatlar, Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliğini ziyaret etti

Birleşmiş Milletler (BM) Afganistan Yardım Misyonu (UNAMA) yetkilileri ile diğer ülkelerin diplomatları, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliğine taziye ziyaretinde bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) Afganistan Yardım Misyonu (UNAMA) yetkilileri ile diğer ülkelerin diplomatları, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliğine taziye ziyaretinde bulundu.

Türk Büyükelçiliğini ziyaret eden Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Afganistan Özel Temsilcisi ve BM Afganistan Yardım Misyonu (UNAMA) Şefi Roza Otembayeva ile yardımcısı Ramiz Alakbarov, depremzedeler için açılan taziye defterini imzaladı ve "başsağlığı" dileklerini iletti.

Otembayeva, deftere, Türk halkıyla dayanışma içerisinde olduklarını ve Türkiye'nin hızlı bir şekilde toparlanacağına inandığını yazdı.

Öte yandan Özbekistan'ın Kabul Büyükelçisi Yadgarhoca Şahmanov, Kazakistan'ın Kabil Büyükelçisi Alimhan Yessengeldiyev, Türkmenistan'ın Kabil Büyükelçisi Hoca Ovezov, Endonezya'nın Kabil Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Budi Rachmat Suryasaputra ve Pakistan'ın Kabil Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Muhammed Cunaid Vezir de deprem nedeniyle büyükelçiliği ziyaret etti.

Diplomatlar, taziye defterini imzalayarak başsağlığı mesajlarını paylaştı.

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Kaynak: AA / Güncel

Birleşmiş Milletler Afganistan Türkiye Kabil Güncel Haberler

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