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Bm: Afganistan'da Bu Yıl Yaklaşık 5 Milyon Anne ve Çocuk Yetersiz Beslenme Riskiyle Karşı Karşıya

Bm: Afganistan'da Bu Yıl Yaklaşık 5 Milyon Anne ve Çocuk Yetersiz Beslenme Riskiyle Karşı Karşıya
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Birleşmiş Milletler OCHA, Afganistan'da bu yıl yaklaşık 5 milyon anne ve çocuğun acil beslenme desteğine ihtiyaç duyacağını belirterek insani krizin derinleştiği uyarısında bulundu. UNICEF de 3,7 milyon çocuğun ciddi yetersiz beslenme riskiyle karşı karşıya olduğunu açıkladı.

KABİL, 20 Temmuz (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Afganistan'da bu yıl yaklaşık 5 milyon anne ve çocuğun acil beslenme desteğine ihtiyaç duyacağını belirterek, savaşın yıkıcı sonuçlarını yaşayan ülkeyi saran insani krizin giderek derinleştiğini uyarısında bulundu.

OCHA'nın Afganistan ofisi, pazartesi günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Bu durum, Afganistan'daki milyonlarca anne için yetersiz beslenme tehdidine rağmen umuda tutunma anlamına geliyor" dedi.

Zamanında atılacak insani yardım adımlarıyla hala hayat kurtarılabileceğini kaydeden ajans, böylelikle yıllardır süren krizden olumsuz etkilenmiş neslin uzun vadede zarar görmesinin önlenebileceğini vurguladı.

BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) da kısa süre önce yaptığı açıklamada, Afganistan'da 5 yaşın altındaki 3,7 milyon çocuğun giderek artan düzeyde ciddi akut yetersiz beslenme riskiyle karşı karşıya olduğunu belirterek, benzer endişeleri dile getirmişti.

Afganistan, ekonomik çöküş, iklim şokları ve temel hizmetlere kısıtlı erişimin de etkisiyle dünyanın en büyük insani krizlerinden biriyle mücadele etmeye devam ediyor.

Kaynak: Xinhua
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