Afgan-Türk Maarif Okulları, yetim Afgan öğrencilerin geleceğine umut oluyor (2)

BİLAL GÜLER/SAYED KHODAİBERDİ SADAT - Afganistan'da uluslararası standartlarda eğitim veren okulları ve merkezleri ile faaliyet gösteren Türkiye Maarif Vakfı (TMV), daha iyi bir geleceğe sahip olmaları için maddi durumu yeterli olmayan onlarca yetimin tüm masraflarını karşılıyor.

TMV Afgan- Türk Maarif Okulları yöneticileri ve bu okullarda okuyan yetim öğrenciler eğitim-öğretim süreci hakkında AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Afgan- Türk Maarif Okulları, Afganistan'daki 8 vilayette toplam 46 anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise ile 7 eğitim merkezinde faaliyet gösteriyor. Vakfa ait ayrıca 11 yurt da öğrencilere hizmet veriyor. Ülkede Taliban'ın yönetimi ele geçirmesi sonrası 3 yeni eğitim merkezi açılırken, buralarda yaklaşık yüzde 40'ı kız çocuğu olmak üzere 6 bin 300 öğrenci eğitim alıyor.

Bu okullarda burslu eğitim almak isteyenler önce Maarife Giriş Sınavı'na (MAGİS) tabi tutuluyor ve başarılı oldukları takdirde okullara kabul ediliyor. Okullarda maddi imkanları yetersiz yaklaşık 100 yetim öğrenciye burs veriliyor. Bunların 55'inin eğitim, yurt, kıyafet ve kırtasiye malzemeleri olmak üzere tüm masrafları vakıf tarafından karşılanıyor.

"Sınavı kazandığımı öğrendiğimde mutluluktan adeta uçuyordum"

16 yaşındaki 10'uncu sınıf öğrencisi Meryem Nurzey de MAGİS'ten yüksek puan alarak Herat'taki kız lisesinde tam burslu okumaya hak kazanan öğrencilerden.

Kamyon şoförü olan babasının, 13 yıl önce Taliban ve hükümet güçleri arasında çıkan çatışmada hayatını kaybettiğini aktaran Meryem, Türk Maarif Okulları ile nasıl tanıştığını şöyle anlattı:

"Öğretmen olan teyzemin eğitim verdiği okula gittim ve Afgan-Türk Okullarının sınav duyurularını gördüm. Sınava hazırlanmaya başladım ve okulu kazandım. Kazandığım haberini ilk kez annem söyledi bana. O an mutluluktan adeta uçuyordum çünkü böyle bir okulda eğitim almak bir hayaldi. TMV bana sahip çıktı ve ücretsiz eğitim imkanı sağladı. Böylece hayatım birden değişti. Okuldaki tüm masraflarım TMV tarafından karşılanıyor."

Annesinin günlük işlerde yevmiyeli olarak çalıştığını ve para sıkıntısı çektiklerini kaydeden Meryem, okulda iyi bir eğitim aldığını ve öğretmenlerinin öğrencilere çok iyi davrandığını belirtti.

Şu an sınıf ikincisi olduğunu ifade eden Meryem, geleceğe dair umuduna ilişkin "Tıp okumak ve doktor olmak istiyorum. İmkan olursa yurt dışında eğitim almak istiyorum ve bu alanda halkıma hizmet etmek istiyorum." dedi.

Meryem'in annesi Leyla Nurzey, Herat'a 3-4 saat uzaklıktaki Badgis vilayetinde bulduğu günlük işlerde çalışarak ailesinin geçimini sağlamaya çalışıyor.

TMV'ye teşekkür eden ve kızının Türkiye'de okumasını istediğini dile getiren Nurzey, "Paramız yok ancak kızlarımın okuması için elimden geleni yapıyorum. Kızımın böyle iyi yerlerde eğitim alacağına hep inanıyordum çünkü kızım çok çalışkan. Kızımın bu okulu kazandığını duyduğum an çok mutlu oldum. Yani o gün inandım ki kızım artık arzularına doğru ilerliyor." diye konuştu.

Meryem'in öğretmeni Fatima Samedi de öğrencisi ile ilgili, "Kendisi çok çalışkan bir öğrencimiz. Ailesinin durumu iyi değil. Bu nedenle okulumuzda böyle yetim öğrencilerle ayrıca ilgileniliyor. Ayrıca psikologlarımız var ve onlara destek oluyorlar." ifadesini kullandı.

"Türkiye'de okumak istiyorum"

Afganistan'da öğrenciler arasında yurt dışında okumak için en favori ülkelerin başında Türkiye geliyor. Bu okullar sayesinde öğrenciler Türkiye'deki burs olanakları elde etme imkanına kavuşuyor.

Afgan-Türk Maarif Okulları Herat Erkek Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi 18 yaşındaki Seyyid Habib Hüseyni, yüzde yüz bursla eğitim alan yetimlerden.

Hüseyni, okulun eğitim kadrosunun güçlü olduğunu, başarılı öğrencilerin desteklendiğini ve aldığı eğitimle geleceğe daha iyi hazırlandığını aktardı.

Hastalık nedeniyle 15 yıl önce babasını kaybettiğini ve ailenin geçim yükünün abisinin üzerinde olduğunu belirten Hüseyni, "Bu okulda eğitim almaktan son derece memnunum çünkü bizim için geniş imkanlar tanıyorlar ve bu okulda daha iyi bir eğitim alabiliyoruz. Aynı şekilde, yurt dışında daha iyi eğitim alabilmemiz için de geniş fırsatlar sunuyorlar." dedi.

Kaliteli bir okulda okumanın kendisi için hayal olduğunu ve MAGİS'te başarı elde ederek burs kazandığını aktaran Hüseyni, "Gelecekte bilgisayar mühendisliği okumak istiyorum. Türkiye ya da başka bir yabancı ülkede kendimi geliştirip, iyi bir eğitim aldıktan sonra, dönüp halkıma hizmet etmek istiyorum." dedi.

Habib'in ağabeyi Seyyid Ahmed Şekib Hüseyni, babasının vasiyeti gereği eğitime çok önem verdiklerini, imkansızlıklar içinde okuduklarını ve şu anda bir üniversitede öğretim görevlisi olarak çalıştığını söyledi.

Ailenin tüm masraflarını kendisinin karşıladığını ve son 4 aydır da maaş alamadığını belirten Hüseyni, "Afgan-Türk Okullarının önemi tüm Afganlar tarafından görülüyor. Bu nedenle teşekkür ediyoruz. Habib de çalışkan bir öğrenci. Sabah-akşam çalışıyor, çabalıyor." dedi.

Kardeşinin babasının vasiyetine uygun olarak eğitiminde başarılı şekilde ilerlediğini vurgulayan ağabey Hüseyni, kardeşinin Afgan-Türk Maarif Okulları Herat Erkek Lisesinde okumak için burs kazandığı haberini aldığında çok mutlu hissettiğini dile getirdi.

Diğer yüzde yüz burslu öğrenci, 10'uncu sınıfta eğitim gören Emidullah İnzitar, en iyi dersinin biyoloji olduğunu ve Türkiye'de tıp okumak istediğini söyledi.

Afgan-Türk Maarif Okulları Herat Erkek Lisesi öğrencisi İntizar, "Hayatın iniş ve çıkışları var. Babamı 7 yıl önce kaybettim. Böyle bir okulda okuma imkanım yoktu. Afgan-Türk Okullarının böyle bir imkanı bana sunmuş olmasından çok memnunum. Okul teçhizat ve öğretmen kalitesi açısından çok iyi." ifadesini kullandı.

Emidullah İnzitar'ın dayısının eşi Şerife Sadıki de "Emidullah'ın eskiden iyi bir yaşantısı vardı. Babası albaydı. Babasının şehit olmasının ardından hayatları altüst oldu. Durumları fakirlik ve çaresizliğe dönüştü. Annesi hatta kız ve erkek kardeşleri bile geçimlerini sağlamak için çalışmak zorundalar. Herkesin giremediği böylesine gelişmiş bir okuldan burs almasından çok memnunuz." dedi.

"Yetim öğrencilere verilmiş bursları hak ettiklerini görüyoruz"

Türkiye Maarif Vakfı Afganistan Ülke Temsilcisi Salih Sağır, Türkiye Maarif Vakfının eğitim kurumlarıyla Afganistan'ın en büyük özel eğitim organizasyonu olduğunu belirterek, gün geçtikçe velilerden daha fazla okul açma yönünde talep aldıklarını söyledi.

Özellikle yeni eğitim merkezleri açma planları olduğunu kaydeden Sağır, kurum olarak yetimlere verilen desteğin yıllık 100 bin doları bulduğunu ve bu desteğin devam edeceğini vurguladı.

Ülkedeki yetimhanelerde Türkçe eğitim de dahil olmak üzere çeşitli desteklerinin bulunduğunu aktaran Sağır, "İşin güzel tarafı şu, yetim öğrencilere verilmiş bursları hak ettiklerini görüyoruz. Yani bu öğrenciler, not ortalaması bakımından baktığımızda çok çok yukarıdalar. Diğer öğrencilerle aralarında ciddi bir fark olduğunu tespit edebiliyoruz." diye konuştu.

Bu okullarda okuyan öğrencilerin Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ve Yabancı Uyruklu Öğrenciler Sınavı (YÖS) ile elde edilen burslara erişim imkanının yüksek olduğuna dikkati çeken Sağır, "Veliler bu okula çocuklarını gönderirken aynı zamanda Türkiye'ye de çocuklarını göndermenin en büyük kapısı olduğunu düşünüyorlar. Bu anlamda eğitimin liseden sonraki kısmında süreklilik arz edebilmesi için çocukları bizim okullarımıza kaydediyorlar." şeklinde konuştu.

Yetimlerin gelecekte iki ülke arasında etkin rol üstleneceğini dile getiren Sağır, şöyle devam etti:

"Yetimlerin kendi doğası gereği özel bir statüsü oluyor elbette. Bizim okullarımızın içerisindeki yetim öğrencilere biz yakınlık gösteriyoruz tabii ki ama onlar daha fazla yakınlık gösteriyor bize. Zira okullarımızdaki öğrenciler sadece eğitim anlamında desteklenmediklerinin farkındalar. Mental olarak da destekleniyorlar. Psikolojik olarak da destekleniyorlar. Zira bu çocuklar sosyal hayatın içerisinde biraz ötekileştirildiği için, yok sayıldığı için, doğru ve güzel imkanlar bulamadıkları için, okul çevresi, kampüsleri, öğretmenleri, okul idaresi ve elbette arkasında Türkiye'nin olması bu kurumların, öğrencilere çok daha güçlü hissettirdiğini görüyoruz."

5 dil öğretiliyor

TMV okulları Afganistan'ın en iyi eğitim veren kurumları arasında gösteriliyor. Afganistan'da düzenlenen üniversite sınavlarında bu okullardan mezun olan öğrenciler yüksek puanlarla üniversite bölümlerine yerleştiriliyor.

Okullarda Afganistan'ın resmi dilleri Darice ve Peştuca işleniyor ancak matematik, kimya, fizik, biyoloji gibi dersler İngilizce okutuluyor.

Ayrıca öğrenciler yoğun şekilde işlenen derslerle, akıcı Türkçe öğreniyor.

Herat Erkek Lisesinde çalışan Türkçe Öğretmeni Serdar Ali Yasin, "Öğrenciler çok iyi. Türkçe ile alakaları da iyi. Türkçeyi güzel ve hızlı hızlı öğreniyorlar." ifadesini kullandı.

Bu dillerin yanı sıra okullarda talep edilmesi halinde Arapça dersleri de veriliyor.