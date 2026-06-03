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Emekli polis para isteyen oğlunu öldürdü, cesedinin başında ekipleri bekledi

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Adana'da emekli polis memuru Faruk Kayhan, para istediği öne sürülen oğlu Ahmet Kaan Kayhan ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine oğlunu tabancayla vurarak öldüren Kayhan, daha sonra polisi arayarak teslim oldu. Olay yerine gelen ekipler Ahmet Kaan Kayhan'ın hayatını kaybettiğini belirlerken, gözaltına alınan babanın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

  • Adana'da emekli polis memuru Faruk Kayhan, para istediği iddia edilen oğlu Ahmet Kaan Kayhan'ı tabancayla vurarak öldürdü.
  • Faruk Kayhan, oğlunun cesedinin başında polisi arayarak teslim oldu ve gözaltına alındı.
  • Ahmet Kaan Kayhan'ın uyuşturucu bağımlısı olduğu ve tartışma sırasında babasına bıçakla saldırdığı iddia edildi.

Adana'da emekli polis memuru Faruk Kayhan, para istediği öne sürülen oğlu Ahmet Kaan Kayhan'ı çıkan tartışmada tabancayla vurarak öldürdü. Oğlunun cesedinin başında bekleyen baba, polisi arayarak teslim oldu.

PARA TARTIŞMASI KANLI BİTTİ

Olay, Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi Elif Su Uludağ Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre emekli polis memuru Faruk Kayhan'dan para isteyen Ahmet Kaan Kayhan, olumsuz yanıt alınca babasıyla tartışmaya başladı.

Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Ahmet Kaan Kayhan'ın tartışma sırasında bıçakla babasına saldırdığı iddia edildi. Bunun üzerine Faruk Kayhan, belindeki tabancayı çıkararak oğluna ateş etti.

Vücudunun çeşitli yerlerinden vurulan Ahmet Kaan Kayhan olay yerinde kanlar içinde yere yığılırken, baba Kayhan'ın polisi arayarak kendisini ihbar ettiği öğrenildi.

OĞLUNUN BAŞINDA BEKLEDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ahmet Kaan Kayhan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Faruk Kayhan ise olay yerine gelen polis ekiplerine silahını teslim ederek gözaltına alındı. Şüpheli baba, sorgulanmak üzere Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. Yaşananlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

ORMAN YANGININDA KAYBOLMUŞTU

Öte yandan hayatını kaybeden Ahmet Kaan Kayhan'ın orman işçisi olduğu öğrenildi. Kayhan'ın, 10 Ağustos 2025'te Kozan ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale sırasında kaybolduğu, daha sonra arama ekipleri tarafından bulunduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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Yorumlar (7)

Haber Yorumlarımete fatihan fatihan:

Allah kimseyi evlatla sınamasın.

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Haber YorumlarıMURAT AKYOL:

Neden bu emekli polisler hep kafayı yemiş oluyorlar acaba.

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Haber YorumlarıEmir Emir:

MURAT SENDE HABERİ OKUMAMIŞ VE OLAY ANINI GÖSTEREN VİDEOYU İZLEMEDEN YORUM YAPMIŞSIN.BOŞ YORUM YAPIYORSUN

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Haber YorumlarıAKREP KRAL KRAL:

Allah'ım kimseyi ailesiyle sınamasın çok zor bir durum

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Haber YorumlarıVodafone KARDELEN:

YARABBİ ÇOK ACI BİR TABLO ÇOK

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