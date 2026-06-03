İştah kabartan ayrılık! Dusan Vlahovic Juventus'a veda ediyor

İtalya Serie A devi Juventus'ta Dusan Vlahovic dönemi sona ermek üzere. Siyah-beyazlı kulübün, sözleşmesi sona erecek olan yıldız golcüyle yaptığı son görüşmelerden de sonuç çıkmadığı belirtilirken, ayrılığın artık kaçınılmaz olduğu ifade edildi.

YENİ SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ TIKANDI

Juventus yönetimi, sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek Dusan Vlahovic ile son kez masaya oturdu. Ancak taraflar arasında yapılan görüşmelerden anlaşma çıkmadı. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Sırp futbolcunun sezon sonunda Torino ekibine veda etmesine kesin gözüyle bakılıyor.

8 MİLYON EURO VE YÜKSEK İMZA PARASI İSTİYOR

26 yaşındaki golcünün kendisini isteyen kulüplerden yıllık 8 milyon euro net maaş ve yüksek miktarda imza parası talep ettiği öne sürüldü. Bu taleplerin transfer sürecindeki en önemli başlıklardan biri olduğu belirtiliyor.

AVRUPA DEVLERİ SIRAYA GİRDİ

Vlahovic'in durumunu yakından takip eden kulüpler arasında Bayern Münih, Chelsea, Newcastle United ve Barcelona'nın bulunduğu iddia edildi. Avrupa'nın önemli ekiplerinin oyuncunun temsilcileriyle temas halinde olduğu aktarıldı.

SÜPER LİG DEVLERİNİN DE RADARINA GİREBİLİR

Juventus'tan ayrılmaya hazırlanan Vlahovic'in transfer piyasasına çıkması, Süper Lig kulüplerinin de dikkatini çekebilir. Yüksek maliyetine rağmen dünya futbolunun önemli golcüleri arasında gösterilen yıldız oyuncunun durumu, transfer döneminde Türk kulüpleri tarafından da yakından takip edilebilir.

SAKATLIKLARA RAĞMEN GOLLERİNİ ATTI

Bu sezon ciddi sakatlık sorunları yaşayan Vlahovic, yaklaşık dört ay sahalardan uzak kalmasına rağmen Juventus formasıyla çıktığı 23 resmi maçta 10 gol kaydetti.

JUVENTUS'TA 168 MAÇA ÇIKTI

Partizan altyapısından yetişen ve Fiorentina'daki çıkışıyla Avrupa'nın dikkatini çeken Dusan Vlahovic, 2022 yılında 85,4 milyon euro bonservis bedeliyle Juventus'a transfer olmuştu. Sırp yıldız, Juventus kariyerinde 168 maçta 68 gol kaydetti.