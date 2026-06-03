Patrick Kluivert'tan Türkiye için dikkat çekici yorum

Geride bıraktığımız yıllarda Süper Lig'de Adana Demirspor'u çalıştıran Hollanda futbolunun efsane ismi Patrick Kluivert, Dünya Kupası öncesi TRT Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

''TÜRKİYE'Yİ KÜÇÜMSEMEYİN''

A Milli Takımımızın küçümsenmeyecek bir takım olduğunu belirten Kluivert, "Türkiye'yi kesinlikle küçümsemeyin, Dünya Kupası'nın sürpriz takımlarından biri olabilir. Türkiye, finallere katılmayı kesinlikle hak etti. Türkiye'nin başarılı olmasını çok isterim. Sahip olduğu kaliteli oyuncularla turnuvaya kesinlikle damga vuracaklardır. Çok büyük potansiyelleri var.'' dedi.

"BÜYÜK YILDIZLARI VAR"

Sözlerine devam eden efsane isim, "Evet, yurt dışında büyük kulüplerde oynayan futbolcular var. Arda, Kenan, Hakan gibi... Elbette Galatasaray'da forma giyen oyuncular da var. Arda çok genç olmasına rağmen Real Madrid'de oynuyor. Orada birlikte forma giydiği oyunculardan çok önemli deneyimler kazanıyor. Bu tip oyuncular milli takımın en önemli parçaları. Ayrıca Türkiye'deki atmosferin de harika olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'Yİ UNUTAMAM"

Türkiye'deki yaşamı hakkında konuşan Kluivert, "Adana Demirspor'da görev yaptığım dönemi unutamıyorum. Türkiye'nin futbol kültürünü ve atmosferini her zaman takdir ediyorum. Özellikle Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe statlarında oynadığımız maçlar ve atmosfer muhteşemdi. Bir süre teknik direktörlüğünü yaptığım Curaçao da Dick Advocaat ile iyi işler yaptı, finale geldi. Ancak çok güçlü rakipleri var." şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE SÜRPRİZE İMZA ATABİLİR''

Favorisinin Hollanda olduğunu belirten Kluivert, Türkiye'nin sürpriz yapabileceğini belirterek, "Benim favorim mi? Elbette kendi ülkem. Hollanda her zaman favoriler arasında yer alır. Fransa da çok güçlü bir takım. Brezilya'yı da unutmamak gerekir. Arjantin, Almanya ve İspanya gibi Dünya Kupası'nda her zaman iddialı olan çok büyük ülkeler var. Ama Türkiye'yi küçümsemeyin. Kesinlikle küçümsemeyin. Birçok kişi Türkiye'nin turnuvanın sürpriz takımı olabileceğini söylüyor. Gerçekten de büyük bir sürprize imza atabilirler." değerlendirmesinde bulundu.