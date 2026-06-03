Beşiktaş'tan ayrılan Serkan Reçber, Amedspor'a imza attı

TFF 1. Lig'de şampiyon olarak tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselen Amedspor, yeni sezon öncesinde yapılanmasını şekillendirmeye devam ediyor.

SERKAN REÇBER İLE İMZALAR ATILDI

Diyarbakır ekibi, sportif direktörlük görevine son olarak Beşiktaş'ın eski futbol direktörü olan Serkan Reçber ile anlaşmaya vardı.

''YENİ GÖREVİNDE BAŞARILAR DİLİYORUZ''

Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, ''Kulübümüz, 2026/2027 sezonu sportif yapılanması kapsamında; futbol bilgisi, tecrübesi ve vizyonuyla futbol camiasında önemli bir yere sahip olan Serkan Reçber ile Sportif Direktörlük görevi için anlaşma sağlamıştır. Kendisine Amedspor ailemize hoş geldin diyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz.'' ifadelerine yer verildi.