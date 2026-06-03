Haberler

Beşiktaş'tan ayrılan Serkan Reçber, Amedspor'a imza attı

Beşiktaş'tan ayrılan Serkan Reçber, Amedspor'a imza attı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Amedspor, sportif direktörlük görevine son olarak Beşiktaş'ta görev yapan Serkan Reçber'in getirildiğini açıkladı.

TFF 1. Lig'de şampiyon olarak tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselen Amedspor, yeni sezon öncesinde yapılanmasını şekillendirmeye devam ediyor.

SERKAN REÇBER İLE İMZALAR ATILDI

Diyarbakır ekibi, sportif direktörlük görevine son olarak Beşiktaş'ın eski futbol direktörü olan Serkan Reçber ile anlaşmaya vardı. 

''YENİ GÖREVİNDE BAŞARILAR DİLİYORUZ''

Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, ''Kulübümüz, 2026/2027 sezonu sportif yapılanması kapsamında; futbol bilgisi, tecrübesi ve vizyonuyla futbol camiasında önemli bir yere sahip olan Serkan Reçber ile Sportif Direktörlük görevi için anlaşma sağlamıştır. Kendisine Amedspor ailemize hoş geldin diyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz.'' ifadelerine yer verildi. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Bakan Gürlek: 140 yeni mahkeme kuruldu

Bakan Gürlek isim isim açıkladı! 140 yeni mahkeme kuruldu
Ünlülere uyuşturucu soruşturması: 3 ismin daha test sonucu pozitif

Aralarında Onur Tuna da var! 3 ismin uyuşturucu test sonucu belli oldu
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıEmre Siskolu:

Millet paranın kölesi olmuş.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aziz Yıldırım'dan stoper zirvesi

Süper Lig'e bir yıldız daha! Skriniar'ın yanına dev bir ismi getiriyor
Sınırları epey zorladı! Hakan Safi'den Aziz Yıldırım'ı kızdıracak sözler

Sınırları epey zorladı! Aziz Yıldırım'ı çılgına çevirecek sözler
Hayat Bilgisi'nin Barbie'si İpek Erdem'in son halini görenler inanamıyor

Hayat Bilgisi'nin Barbie'siydi! Son halini görenler inanamıyor
CHP'de disiplin kurulu yarın toplanacak

Tarih netleşti, Özel'in gözü CHP'deki bu toplantıda olacak
İştah kabartan ayrılık! Dusan Vlahovic Juventus'a veda ediyor

Süper Lig devlerinin istediği oldu!

Alman Milli Takımı'nın uçak tercihi olay oldu

Alman Milli Takımı'nın uçak tercihi olay oldu
Düğününe üç ay kala botoks yaptıran genç kızın hayatı kabusa döndü

Düğününe üç ay kala hayatının şokunu yaşadı: İptal olabilir