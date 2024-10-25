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AFAD ve Ahbap Derneği katkılarıyla inşa edilen deprem konutlarının kura çekimi yapıldı

AFAD ve Ahbap Derneği katkılarıyla inşa edilen deprem konutlarının kura çekimi yapıldı
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, AFAD ve Ahbap Derneği katkılarıyla Gaziantep'in Nurdağı ve Malatya'nın Battalgazi ilçelerinde ihtiyaç sahipleri için inşa edilen 404 deprem konutunun dağıtımına ilişkin kura töreni yapıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, AFAD ve Ahbap Derneği katkılarıyla Gaziantep'in Nurdağı ve Malatya'nın Battalgazi ilçelerinde ihtiyaç sahipleri için inşa edilen 404 deprem konutunun dağıtımına ilişkin kura töreni yapıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında gerçekleşen kura törenine, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Ahbap Derneğinin kurucusu ve şarkıcı Haluk Levent ile AFAD yetkilileri katıldı.

Burada bir konuşma yapan Tarıkdaroğlu, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Kahramankazan'daki tesislerine yapılan terör saldırısında şehit olanlara Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Kahramanmaraş merkezli ve 6 Şubat 2023 tarihli depremlerin ülkeyi derinden sarstığını belirten Tarıkdaroğlu, "Depremler nedeniyle maalesef binlerce vatandaşımızı yitirdik. Bu vesileyle acısını hala yüreğimizde taşıdığımız tüm vatandaşlarımız için bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Asrın felaketi olarak dile getirdiğimiz depremlerin açtığı yaraları el ele vererek sarmaya gayret ettik. Devlet olarak, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ilk andan itibaren tüm imkanlarımızı depremzede kardeşlerimiz için seferber ettik." diye konuştu.

Tarıkdaroğlu, Bakanlık olarak merkezde ve taşra teşkilatlarında da görev alan personeli bölgeye yönlendirdiklerini, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarıyla depremden etkilenen herkesin yardımına koştuklarını anımsattı.

Bugünkü kurayla, AFAD ve Ahbap Derneği işbirliğinde yaptırılan, 208'i Malatya'nın Battalgazi, 196'sı Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bulunan toplam 404 konutun sosyal yardım yararlanıcısı hak sahiplerinin belirleneceğini kaydeden Tarıkdaroğlu, evlerin hak sahiplerine hayırlı olmasını diledi.

"Üzerimize vazife olan bir şeyi yapmış olduk"

Kura çekim töreni öncesinde konuşan Ahbap Derneği kurucusu ve şarkıcı Haluk Levent ise, "Söyleyecek çok fazla bir şey yok. Biz dernek olarak üzerimize vazife olan bir şeyi yapmış olduk." dedi.

Konut yapma fikrinin nasıl oluştuğuna dair bilgi veren Levent, şunları anlattı:

"Devlet zaten elinden geleni yapıyor, binlerce konut yapıyor. 'Orada bir boşluk var mıdır? Mesela mevzuatın dışında biz de bir şeyler yapabilir miyiz?' dedik ve İçişleri Bakanlığına müracaat ettik. 'Evet, siz de konut yapabilirsiniz ama hak sahibi olmayan, mesela engelliler, şehit aileleri ya da işte depremden etkilenen bu ailelerden bahsediyoruz, muhtaç, yaşlılar vesaireler için bir şeyler yapabilirsiniz.' dediler. O bize birazcık ilham verdi ve AFAD'la anlaştık."

Levent, zorlu olan konut inşa sürecinin üstesinden gelmeyi başardıkları için çok gururlu olduklarını da belirtti.

Depremlerden sonraki en onurlu ve mutlu günlerinden birini yaşadığını dile getiren Levent, "Sonunda elimizden bir şeyler geldi. Bunların ömür boyu kullanım hakkı olacak onlarda. Oradaki engelli çocuğu olan ama hak sahibi olamayan, evi olmayan ama çocuğunda serebral palsi, otizm, SMA hastalığı bulunan ya da engelli olan aileler oraya Ahbap konutlarına yerleşecekler ve ömür boyu kullanım hakkı olacak." ifadelerini kullandı.

Tören konuşmaların ve kura çekiminin ardından hatıra fotoğrafı çekilmesiyle tamamlandı.

Toplam 404 konut için kura çekildi

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeni ile evsiz kalan ihtiyaç sahibi vatandaşlara teslim edilmek üzere Battalgazi ilçesinde 208, Nurdağı ilçesinde 196 olmak üzere toplam 404 konutun inşası AHBAP Derneği ve AFAD işbirliğinde tamamlandı. Konutlar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına tahsis edilen alan üzerinde inşa edildi.

Kaynak: AA / Utku Şimşek - Güncel

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