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AFAD, Şanlıurfa Karaköprü'deki 5.4'lük depremde olumsuz durum olmadığını açıkladı

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AFAD, Şanlıurfa Karaköprü'de saat 10.40'ta meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmadığını bildirdi. Deprem Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Diyarbakır ve Gaziantep'te hissedildi; saha tarama çalışmaları sürüyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durumun bulunmadığını bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Şanlıurfa ilimizin Karaköprü ilçesinde saat 10.40'ta meydana gelen ve Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Diyarbakır ve Gaziantep illerimizde hissedilen 5.4 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

Kaynak: AA
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